反核食公投通過　日駐臺代表：深感遺憾

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）今年全國性公投，由中國國民黨提出的「反核食」公投通過，日本駐臺代表沼田幹夫今（25）日表示對此公投結果「深感遺憾」。

日本臺灣交流協會代表沼田幹夫今日透過臉書表示，此次反核食公投通過，同意臺灣政府繼續對特定產區之日本食品進行進口管制，「對此結果本人深感遺憾。」

由國民黨提出的公投第9案「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭四縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」結果，同意票數達7,791,856票，不同意票數則為2,231,425票。

沼田幹夫指出，日本與臺灣，在發生包括311大地震在內的天然災害之際，以互相支援來強化彼此的深厚友誼，「當此之際，避免由於此問題被當作政爭工具而對日本與臺灣的友好關係及經濟交流造成傷害，對此我的心願依然不變」。

沼田幹夫最後表示「我們會繼續努力致力於讓臺灣朋友理解日本食品的安全性」，並且殷切期盼臺灣早日解除每年都有許多臺灣朋友到訪的福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品進口管制措施。

日本臺灣交流協會是日本政府設立的民間機構，因臺日無實質邦交關係，日臺交流協會實則為日本駐臺辦事處。