中國又現H5N6病例 疾管署提升江蘇省旅遊警示

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中國江蘇省新增1例H5N6流感病例，疾管署宣布，基於當地可能具環境暴露風險，疾管署宣布即日起提升江蘇省旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

中國疾病預防控制中心資料顯示，該名個案為江蘇省蘇州市10歲女童，10月29日發病，11月3日住院治療，病情嚴重，個案無明確活禽暴露史，感染途徑有待釐清。

全球自2014年迄今累計23例H5N6流感病例，15例死亡，均發生於中國。而今年10月迄今，累積2例 H5N6流感病例，其中1例死亡，分布於中國廣西壯族自治區及江蘇省；

疾管署表示，H5N6禽流感病毒禽傳人情形雖較為罕見，但仍存有風險。此外，冬季為禽流感好發季節，現在中國又出現人類感染H5N6禽流感確定病例，顯示禽流感疫情威脅持續增加。

疾管署再次提醒國人，目前中國北京市、江蘇省、廣東省、福建省、安徽省及廣西壯族自治區新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

國人前往中國，應避免進出活禽市場與鳥街、鳥市以及接觸禽鳥與禽鳥屍體；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食；並應落實洗手等個人衛生措施，以避免感染。返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。