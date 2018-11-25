反同3公投過關　政院3個月內提同婚專法草案

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）今年全國性公投結果揭曉，反同性婚姻平權的愛家三公投皆過關，行政院發言人Kolas Yotaka今（25）日表示，依照《公民投票法》規定，行政機關將在三個月內提出專法草案並送交立法院審議。

由下一代幸福聯盟提出的反同性婚姻平權第10、11、12案同意票數皆達門檻（約莫494萬張），且大幅領先不同意票，確定三案全數過關。

根據綜合媒體報導，Kolas表示相關單位將會依法在三個月內，提出保障同性婚姻的專法草案送交立法院審議，立法院需在下個會期休會前完成審議程序。

Kolas指出，至於立法院是否會通過專法、立法委員自提版本，或是仍有委員提案修民法，則是屬於立委職權，行政院予以尊重。

此次公投第10案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」結果，同意票數達7,658,008張，不同意則為2,907,429張。

第11案「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」結果，同意票數7,083,379張，不同意票數3,419,624張。

第12案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」結果，同意票數6,401,748張，不同意票數4,072,471張。

相對地，由挺同婚姻平權團體發起的第14案，主張以修《民法》保障同性婚姻，以及第15案，主張在國中小學實施包括同志教育等性平教育兩案，不同意票皆大幅領先同意票，因此未能過關。

婚姻平權團體臺灣伴侶權益推動聯盟稍後表示，反同愛家公投雖然通過，仍呼籲行政院堅守憲政秩序，不能讓此次公投結果凌駕憲法。

伴侶盟聲明呼籲，行政院應遵循大法官釋字第748號意旨，提出足已達成「婚姻自由之平等保護」的草案，以供社會檢視。伴侶盟也強調，此次公投與婚姻平權有關的部分（第10、12案）僅是立法原則的創制，其結果不能凌駕憲法。

此外，投票前同樣支持愛家三公投的護家盟，卻在昨（24）日傍晚發出聲明，要支持者反對公投第12案，此舉等同主張不透過民法或其他形式法律保障同性伴侶的權益。

護家盟聲明表示， 「未來如果執政黨仍執意為同性關係立法，則人民應該集體站出來反對，如果民意夠強，則釋憲的效力也可以無法施行」。

護家盟指出，釋憲結論是必須給予同性關係立法，護家盟夥伴幸福盟遂提出公投第12案，「但是既然釋憲本身就是錯的，本質上就不應該接受，因此護家盟主張必須回到本質，不必跟隨釋憲起舞，委曲求全。」