九合一選舉併公投結果分析 外媒報導一次看

九合一選舉藍綠版圖大幅位移，首次10公投綁大選，結果7案過關。國際媒體怎麼看台灣選後局勢？以下整理內容，幫你一次了解外媒報導與分析。

美聯社與路透社報導，均以「大敗」（major defeat）形容民進黨在九合一選舉的表現，報導提到選舉結果對蔡總統而言是期中考驗，她不僅面臨國內改革的衝擊，還有台灣與中國關係惡化的憂慮。

紐約時報報導，民進黨在地方選舉遭遇「令人震驚」挫敗，台灣政治版圖洗牌，選民以選票表達對民進黨的不滿，國民黨則獲得新生機。同時也提到LGBT（男女同志、雙性戀、跨性別者）平權運動遭遇重大挫折。

華爾街日報報導，民進黨遭遇至少10年來最嚴重選戰挫敗，根據觀察家和選民說法，台灣民眾主要不滿政府處理經濟的表現、其他民生議題以及兩岸關係；並指出台灣選民在公投時，反對以「台灣」為名參加2020年東京奧運等國際運動賽事。

日本放送協會（NHK）報導，台灣執政的民主進步黨在九合一地方選舉中大敗，總統蔡英文辭去黨主席職位，在2020年爭取連任的道路可能因此受阻。

日本朝日新聞報導，4年一次的九合一選舉被視為2020年總統大選的前哨戰，選舉結果，民進黨原本執政的台中市、高雄市敗選，原本擁有的縣市長席位可能減半，蔡英文宣布辭去黨主席，她2020年總統大選連任之路亮起黃燈。

日本產經新聞報導，九合一選後，民進黨在22個縣市長職位當中原本擁有13個職位，未來席次將大減，約占人口7成的6個直轄市當中，原本所擁有的4都失掉2都。執政黨大敗，蔡政府勢必被追究責任，影響到蔡總統連任之路。