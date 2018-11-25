九合一選務爭議 陳英鈐：深切檢討

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）史上最大規模的九合一併公投選舉歷經11小時開票終落幕，除了創下史上最長開票時間外，開票當下仍有許多投票所還在進行投票作業，引發質疑。中選會主委陳英鈐被問及是否負起政治責任時表示，他作為首長一肩承擔，一定會深切檢討。

九合一選舉及公投24日投票，但全國多處投票所陸續發生大排長龍情況，下午4時開票的同時，仍有許多投票所還在投票，直到25日凌晨3時2分才完成所有開票作業。

中央社報導，國民黨台北市長候選人丁守中質疑台北市一邊開票、一邊投票，過程中存在重大違法和太多疑點，決定提選舉無效訴訟。對於是否影響選舉結果，陳英鈐說，根據法律規定，民眾只要4時前到投票所，都可以投票。

外界質疑為什麼不能等所有投票所都投完，再一起開票。報導提到，陳英鈐說，法律沒有這樣的規定，投完票就要改為開票所，「以前都是這麼做，法律也是如此，我們只是依法、依例處理。」

自由時報報導，陳英鈐提及，事先有徵詢全國1萬5千多個投開票所可以增購遮屏，有些投開票所空間太小，買了也放不下，加上投開票所已事先找好，公投是後來才陸續成案，沒有時間去找更大空間，「真的是讓各位久候，大體上秩序良好！」

對於外界質疑選務疏失，陳英鈐說，會深切檢討，謝謝指教。媒體追問，引發的爭議會否影響選舉效力，他表示，尊重各方意見，一定依法辦理。