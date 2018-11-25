〈時評〉 1124的警訊

1124的選舉結果已經出爐。簡單一句話，執政的民進黨不是落敗，而是慘敗！

出現這樣的選舉結果，警訊有四：

1. 民主綜藝化──選舉最後階段，英國廣播公司（BBC）中文網就指出：受網路世代影響，台灣政治選舉出現綜藝化和娛樂化，真是旁觀者清、一針見血。在正常的民主國家，選舉無異一場民主的嘉年華會；有不懷好意且虎視眈眈的鄰居中國，台灣的選舉有走綜藝化、娛樂化的本錢嗎？有朝一日會不會把民主玩殘玩死？尤其拒絕辯論的侯友宜可以大勝對手蘇貞昌、辯論會上一問三不知的韓國瑜可以輕取對手陳其邁，對民主選舉更無異是一大嘲諷！

2. 民意大洗牌──2016年1月16日，民進黨在總統與立委選舉獲得壓倒性勝利，短短2年10個月後的今天，民進黨推出的縣市長候選人絕對不比對手差，六都寶座卻是對半砍的四變二、其餘縣市九剩四，凡此，怪罪民意如流水，不如說是民進黨黨中央疏離黨基層的必然結果，是選民對蔡英文執政團隊雲端治國的教訓，是對民進黨黨意脫離民意的無情反撲！

3. 改革大失策──要維持現狀，人民沒必要由中國國民黨換民進黨執政，這是基本的邏輯。只是，改革也不能像無頭蒼蠅，好歹有個方向及先後順序！蔡英文總統在就職演說中，獲得最多掌聲的司法改革，如今不是還在原地踏步嗎？勞資雙方都怨聲載道的ㄧ例ㄧ休，硬推，是要與全民為敵嗎？個人性向當然要被絕對地尊重，但是，ㄧ面倒反同公投的數字會說話，把同志議題當成國家重大優先問題在處理，實在把總統的格局做小了！已提前跛腳的蔡英文，辜負愧對了選民給她完全執政的用心良苦！

4. 中國介入得逞──中國網軍介入美國的期中選舉，早已看穿中國陽謀的川普團隊事先擺明嚴重警告與警戒，中國終而只能摸摸鼻子無功而返；反觀在宛如不設防的台灣，中國同一套把戲卻如入無人之境，滿載而歸。中國在歷經發射導彈、文攻武嚇試圖影響台灣重大選舉都失靈後，此次改變策略，效果顯然卓著；既然網路彈指，就可以輕易捲起千堆雪，帶動選情風向，影響選舉結果，2020的總統與立委選舉，食髓知味的中國勢必如法炮製，民進黨想好對策了沒？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）