九合一選舉落幕 紐時關注兩岸關係變化

九合一選舉結果揭曉，民進黨地方執政版圖大幅萎縮。紐約時報與華爾街日報分析，總統蔡英文爭取連任可能遭遇強力競爭對手挑戰，緊繃的兩岸關係也許會在選後出現變化。

紐時報導，台灣縣市長地位和美國州長類似，在北京拒絕和蔡總統接觸的情況下，國民黨籍縣市長成為和北京對話的潛在人選，北京可能利用他們進一步孤立蔡總統，增加中國對台灣政壇的影響力。

華爾街日報報導，民進黨這次選舉遭遇重大挫敗，兩岸關係可能產生「重大變化」。部分觀察家表示，蔡總統一直無法讓北京相信民進黨沒有朝「漸進台獨」方向邁進，九合一選舉結果也許能讓北京對台採取靜觀其變的策略。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正選前表示，台灣民意已明顯轉向，「北京可以等到2020年大選結束」。

九合一選舉24日投票，22縣市藍綠執政版圖消長，中國國民黨從原本執政6縣市成長為15縣市，民主進步黨從原來的13縣市減少到6縣市。至於台北市長選舉，無黨籍的柯文哲以些微差距連任成功，國民黨籍候選人丁守中宣布將提出選舉無效訴訟。

紐時報導形容，民進黨在地方選舉遭遇「令人震驚」挫敗，台灣政治版圖洗牌，選民以選票表達對民進黨的不滿，國民黨則獲得新生機，蔡總統在14個月後登場的總統大選可能面對「強力競爭對手」。

選情明朗後，蔡總統在記者會上宣布辭去民進黨主席，報導提到，蔡總統連任路上可能會在爭取黨內提名階段遭遇挑戰。

國民黨籍市長候選人在新北、台中、高雄3大直轄市勝出，報導說，對民進黨而言，丟掉執政20年且被視為深綠票倉的高雄「格外痛苦」。根據計票結果，代表國民黨的韓國瑜以約15萬票差距擊敗民進黨的陳其邁，當選高雄市長。

紐時表示，韓國瑜是九合一選戰焦點所在，他以帶有民粹色彩和偶爾「政治不正確」的風格坐擁名人光環。選前倒數幾週，韓國瑜挾著高人氣巡迴全台，為其他國民黨籍候選人站台，可能在好幾個選情膠著的地區發揮關鍵作用。

華爾街日報提到，民進黨遭遇至少10年來最嚴重選戰挫敗，根據觀察家和選民說法，台灣民眾主要不滿政府處理經濟的表現、其他民生議題以及兩岸關係。紐時報導說，除了兩岸關係，台灣選民還關注薪資成長停滯、南部空氣污染嚴重等國內議題。

在公投方面，紐時報導提到，LGBT（男女同志、雙性戀、跨性別者）平權運動遭遇重大挫折，台灣多數選民反對同性婚姻，不支持國中及國小實施性別平等教育，台灣可能因此另立專法保障同性婚姻，而非享有和異性婚姻同等的法律地位。

華爾街日報報導，台灣選民反對以「台灣」為名參加2020年東京奧運等國際運動賽事，由於北京反對國際賽事出現「台灣」名稱，但接受「中華台北」的妥協稱呼，這項公投結果可能令北京滿意。