台灣文學獎 4獎項得獎名單出爐

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）台灣文學獎得獎名單21日公布，6大獎項中，僅劇本、台語散文、客語散文及原住民漢語散文的金典獎得主出爐，長篇小說及散文得獎者首次延至12月8日頒獎典禮再揭曉。

2018台灣文學獎6大獎項，分別是長篇小說、散文、劇本、台語散文、客語散文及原住民漢語散文，總獎金新台幣240萬元，參賽作品共有141件。

台文館今公布劇本、台語散文、客語散文及原住民漢語散文等4個獎項金典獎得獎名單。長篇小說及散文則公布入圍名單，這2個獎項的金典獎得主，將首次移到12月8日在台文館舉辦的頒獎典禮中揭曉。

2018台灣文學獎金典獎得名單，分別是劇本金典獎-馮翊綱的「謊然大誤」；台語散文金典獎-呂美親的「佇普悠瑪列車內面」；客語散文金典獎-謝錦(繡)的「kodama庄最尾正徙走?人家」；原住民漢語散文金典獎-游以德的「游阿香」。

「長篇小說金典獎」入圍的有：陳又津《跨界通訊、周芬伶《花東婦好》、張郅忻《織》(九歌出版社)、鍾文音《想你到大海》、駱以軍《匡超人》、林俊穎《猛暑》。入圍的6本小說，題材殊異，彰顯今年小說出版的多元樣貌。

散文有8件作品入圍，盛弘《花都開好了》、林文月《文字魅力：從六朝開始散步》、李欣倫《以我為器》、夏河靜《綿長的訣別》、謝海盟《舒蘭河上：台北水路踏查》、簡媜《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》、謝旺霖《走河》、顏崑陽《窺夢人》。兩年舉辦一次的散文獎項，今年共8本入圍作品，評審委員表示本次作品在環境互動、成長與性別議題上著墨精彩。

創作類部份，劇本參賽作品20件。「劇本金典獎」由大眾所熟悉的相聲好手馮翊綱《謊然大誤》榮獲，並得獎金30萬元。評審團認為《謊然大誤》劇本以「文中文」的手法佈局，述說愛情與分離的3個故事，有些微奇幻色彩，台詞如行雲流水，閱讀起來充滿樂趣。

「臺語散文金典獎」由呂美親博士以〈佇普悠瑪列車內面Tī Phóo-iu-má Lia̍t-tshia Lāi-bīn〉榮獲，並得獎金20萬元。評審團表示此篇散文書寫相當詩意，運用搭火車的歷程來想像時空穿越，內容觸及青春、語言經驗及國族認同的覺醒，融合詩、小說，有情，有淚的書寫，非常值得讚許。

「客語散文金典獎」由客語作家謝錦綉〈kodama庄最尾正徙走个人家〉榮獲、「原住民漢語散文金典獎」由作家游以德〈游阿香〉榮獲，各得獎金20萬元。評審委員認為〈kodama庄最尾正徙走个人家〉書寫客家勞力者的遷徙過程、砍柴與架築鐵道等，頗具時代意義，文字上乘，敘事細膩。〈游阿香〉藉由到戶政事務所為過世奶奶挑選羅馬拼音(泰雅族名字)的過程，進行自我尋找，寫作靈巧，展現生動、有力的文學能量。