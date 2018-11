國經協會高志尚理事長率團參加第32屆亞太商工總會大會 並當選新任亞太商工總會副會長

(台灣英文新聞/財經組綜合報導)中華民國國際經濟合作協會(國經協會)高志尚理事長親自於11月21至27日率團赴土耳其伊斯坦堡參加第32屆亞太商工總會(Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry,簡稱CACCI)大會,並當選新任亞太商工總會副會長。

此行重要團員包括資拓宏宇國際股份有限公司黃國俊董事長、智慧城市股份有限公司焦國安董事長、亞洲糧食肥料技術中心林國慶主任、台灣彩券股份有限公司薛香川董事長、中華民國工商協進會范良棟秘書長、豐興鋼鐵林大鈞總經理、峰源製漆股份有限公司張旭辰總經理,另我駐土耳其代表處鄭泰祥代表率經濟組同仁出席大會及相關參訪活動。

本屆會議主題為「亞洲:拓展疆界」(Asia: Expanding Boundaries),出席人數為33國、400人,希望藉由CACCI交流平台,促進亞太地區經濟發展與合作。我國今年積極參與大會活動,除高志尚理事長與黃國俊董事長分別擔任食品農業組與資通訊產業分組會議召集人,林國慶主任與焦國安董事長亦於食品農業組與資通訊產業分組會議、大會中擔任講者,提出報告。

另本次大會於11月23日改選亞太商工總會新任會長、副會長等高層職務,國經協會高志尚理事長為新任亞太商工總會副會長、台灣彩券薛香川董事長擔任預算委員會成員,印度籍新任會長Mr. Samir Modi亦順利當選上任,未來國經協會將繼續配合政府新南向政策,加強與各會員國經貿交流。團員除出席第32屆亞太商工總會大會,於訪土期間將分別拜會土耳其工商協會(TUSIAD)、伊斯坦堡產業協會(ISO)、土耳其工商暨商品交易總會(TOBB)、伊斯坦堡台貿中心等單位,積極拓展台土民間合作機會。

CACCI成立宗旨為致力於促進區域經貿合作,近半世紀前在辜振甫與辜濓松叔姪共同奔走催生下,聯合澳洲、紐西蘭、日本、韓國、菲律賓各國商工總會於1966年5月在臺北舉行成立大會,辜濓松擔任會長期間成功爭取將CACCI永久秘書處設於臺北,是唯一將總部設於臺灣之國際性工商組織,目前共有27個經濟體之29個正會員(Primary Member),包含中華民國國際經濟合作協會與中華民國工商協進會等亞洲各國商工總會,會員橫跨東北亞、東南亞、南亞、大洋洲、中亞、中東地區,並且是聯合國正式認可之民間諮詢機構。每年由各會員輪流主辦會員大會,並由各國工商總會會長或具有影響力之企業領袖出任會長。