婚姻平權公投出爐 反同大勝、挺同遭遇挫敗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年10項公投案中，關於婚姻平權的提案共有5項，堪稱挺同、反同大對決。截至25日零時35分，反同陣營3案皆已超過門檻，接下來行政部門將須研擬法案，戰場轉至立法院，但由於公投結果與大法官釋憲相牴觸，司法院強調，無論如何，未來立法結果不得違憲。

依據中選會結果，截至25日零時35分，5案開票狀況如下：

►反同陣營「下一代幸福聯盟」發起的3案：

第10案（婚姻定義）：你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？>>通過

同意票：7,310,486

不同意票：2,756,945

第11案（適齡性平教育）：你是否同意在國民教育階段內（國中及國小）， 教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？>>通過

同意票：6,773,917

不同意票：3,260,385

第12案（同性伴侶專法）：你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？>>通過

同意票：6,115,566

不同意票：3,891,608

►挺同陣營「平權前夕．彩虹起義」發起的2案：

第14案（婚姻平權）：您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？>>未通過

同意票：3,221,908

不同意票：6,647,158

第15案（性平教育）：您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？>>未通過

同意票：3,344,769

不同意票：6,506,243

其中，第10、12、14案涉及立法，因此若通過，行政院要在3個月內研議法案送立法院、縣市議會等，於下一個會期前完成審查。第11、15案若通過，則政府相關單位須採取行動因應。

今年選舉權人總數約1,975萬7,067人，根據公投法第29條第1項規定，有效票須取得1/4以上，也就是493萬9,267張票，且同意票多於不同意票，如此才算公投通過。

第30條規定，中選會必須要在7日內將公投結果公告周知，並依照提案類型，做出不同反應。第32條則規定，中選會公告公投結果兩年內，不得就同一事項重新提出。

同志到底能不能結婚？事實上，去年5月24日，大法官釋憲第748號【同性二人婚姻自由案】解釋出爐，就已指出民法未保障同性婚姻，實屬違憲，要求立法機關於2年內修法，保障同婚權益。

即便2年內法律尚未修訂，2019年5月24日之後，同性伴侶仍可直接援用現行民法，辦理結婚登記。然而，結婚是一回事，若相關法律未跟著修改，同志伴侶恐怕無法享有與異性伴侶相同的權利與保障，會衍生諸多困擾。