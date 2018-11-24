九合一選舉落幕　5區域立委缺額將啟動補選

（中央社記者王承中台北24日電）今年共有11名立委投入地方縣市首長選舉，隨著九合一選舉結束，台北市、台中市、台南市、金門縣，以及彰化縣將進行立委補選，不少人選已漸漸浮出檯面，各方關注立法院未來朝野席次變化。

今年共有11名朝野立委投入縣市長選舉，依照選罷法第73條規定，區域立委自辭職之日起，所遺任期大於一年，應在3個月內完成補選投票，而不分區立委所遺缺額，由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。

今年投入地方縣市長選舉的立委，分別有民進黨立委姚文智、黃偉哲、陳其邁、劉櫂豪、陳歐珀，以及國民黨立委陳學聖、盧秀燕、王惠美、張麗善、徐榛蔚及楊鎮浯。其中張麗善、陳其邁、徐榛蔚為不分區立委，前兩人已於2日、3日請辭，遺缺已由前新北市教育局長林奕華、成功大學護理系教授陳靜敏遞補。而當選花蓮縣長的徐榛蔚，遺缺將由僑務委員童惠珍遞補。

童惠珍民國54年次，擁有美國聖若望大學行銷企管碩士的學歷，中華民國僑務委員、中國國民黨第16至19屆中央委員、紐約救國團之友會會長、紐約台聯會會長。

而投入台北市長選戰的姚文智、投入台中市長選戰的盧秀燕也分別於18日、19日請辭立委，由於兩人屬區域立委，依法將進行補選。

姚文智選區部分，目前地方對於放棄尋求連任的現任民進黨台北市議員何志偉投入補選的呼聲較高，而何志偉日前也表示有在評估選立委；國民黨部分則傳出前立委羅淑蕾可能投入補選。

盧秀燕選區部分，據了解，地方也盛傳前國民黨立委蔡錦隆、沈智慧，以及現任國民黨台中市議員陳政顯有意投入台中市立委補選。

另外，隨著王惠美當選彰化縣長，黃偉哲當選台南市長，各方也關注彰化、台南立委補選將由誰出馬。據了解，黃偉哲選區部分的補選，以目前擔任黃偉哲競選總部發言人郭國文呼聲較高；而前新北市經發局長，曾幫王惠美助選的施威全，以及前彰化縣長阮剛猛姪子、現任和美鎮長阮厚爵則有意投入彰化縣立委補選。

而這次代表國民黨出戰金門縣長的立委楊鎮浯，也擊敗尋求連任的無黨籍縣長陳福海，據了解，現任國民黨籍的金門縣議會議長洪麗萍、日前退出縣長選舉的國民黨籍議員陳玉珍都有可能投入金門縣立委補選，而現任金門縣副縣長吳成典未來的動向，也是地方關注的焦點。