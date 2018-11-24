女力當道 七名女性縣市長史上最高

（中央社記者卞金峰台北24日電）九合一選舉結果今天揭曉，國民黨提名7席女性縣市長候選人全部當選，她們全是擊敗民進黨提名的候選人，特別是東台灣的宜花東都是女性當家。

國民黨今年提名7位女性縣市長候選人，分別是宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善及嘉義市黃敏惠。

國民黨女力大爆發，在選舉過程展現女性溫柔的暖實力，結果全壘打，令人刮目相看，民眾相當期待她們的施政成績。

2014年的九合一選舉，22席的縣市長當中僅兩名女性縣市長，分別為前高雄市長陳菊及嘉義縣長張花冠，今年女性首長從2席成長到7席，也讓人見識到女力的實力。

其中，當選台中市長的盧秀燕選戰期間主打反空氣污染與拚經濟，呼籲北漂青年返鄉投票，更在選前4天辭立委催出中間選票，成功擊敗現任台中市長林佳龍。

當選雲林縣長的張麗善今晚說，選舉中難免有風雨，要感謝的人太多，承諾實踐提出的農業、經濟發展、教育、婦女、醫療長照、觀光文化、社會福利與城鄉發展的八大政見。

當選花蓮縣長的徐榛蔚發表當選感言說，她的勝選就是花蓮人的勝選，印證公道自在人心。徐榛蔚說，從各縣市開票情形來看，是給總統蔡英文一道警鐘，只有以民意為依歸，才是人民需要的。她的丈夫傅(山昆)萁曾說，什麼都不怕，只怕花蓮鄉親過得不好；她的當選，也是花蓮鄉親對於幸福縣政的肯定、延續的堅持。

當選彰化縣長的王惠美，曾任彰化縣議員、鹿港鎮長，更是目前彰化選出的4名立委中，唯一一席國民黨籍，自然被國民黨視為光復彰化希望。