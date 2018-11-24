反核食公投過關　專家：無助食安把關

（中央社記者張茗喧台北24日電）根據公投結果，民眾支持維持禁止日本核災5縣市食品進口台灣。專家表示，維持現況無助食安把關，因現行管制措施早已不合時宜，即便是5縣以外食品，仍有核汙染風險。

由中國國民黨副主席郝龍斌提出的反核食公投，主文為「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」公投結果通過。

台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛今天受訪時表示，投同意票的民眾「腦袋瓜有洞」，根本是把頭埋在沙子裡，不願面對真相，不同產品有不同暴露風險，現行以地區為主的管制措施早已不合時宜，卻有很多人堅信，只要5縣市不開放，就不會吃到核食。

他表示，如果5縣市進口的真的是「核災食品」，那當然應該繼續全面禁止進口，但根據日本官方檢驗，核災汙染並不限於5縣市，5縣以外如宮城縣、岩手縣、山形縣等縣市的食品都曾被驗出輻射汙染，以菇類、野生動植物居多。

這些被驗出輻射的食品雖不能在市場上流通，也不會進口台灣，但由此可見，並不是只有5縣市的食品才有問題。

姜至剛說，最能避免民眾吃到核食的方法，是將管制措施從現行「地區管制」，改為根據食品風險高低的「風險管制」，針對高風險的食物加強抽驗、嚴格抽驗，而不是拼命驗一些風險很低的食品。

姜至剛也強調，政府應將日本進口食品分為高、低風險，清楚說明如此分類的原因以及管理措施，才能消除民眾對日本食品管制的不信任。