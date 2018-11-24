土耳其學者：九合一結果考驗台灣政府

（中央社安卡拉24日電）土耳其智庫學者認為，九合一選舉結果可視為對台灣政府的一項考驗，而不論地方選舉或公投的結果如何，台灣民眾將有能力對相關議題做出回應。

安卡拉的土耳其亞太研究中心（Turkish Center for Asia-Pacific Studies）主任喬拉克奧盧（SelcukColako?lu）認為，這次地方選舉堪稱對總統蔡英文政府的一項考驗。

喬拉克奧盧說：「這當然是對她政策的某種認可（ratification），也是下次總統選舉的測試。因此本次選舉對她、對政府而言，考驗意味非常濃厚。」

另外，在東京奧運正名公投案方面，喬拉克奧盧表示，就他所知，是否能夠改名主要不是取決於這項公投結果，而須經過國際奧林匹克委員會（IOC）批准，且獲IOC通過的可能性很低。

不過他認為，這項公投的結果仍可一窺台灣的統獨光譜變化，「從這層意義上來說，這項公投非常重要」。

他表示，若大多數民眾支持台灣這個名稱，代表「大多數台灣民眾渴望走自己的路」，這可能對中國傳達警訊。

而若投yes的比例接近或超過6成，則這項結果也將對中國國民黨傳達訊息，思索其對中國大陸政策是否該另闢路線。

喬拉克奧盧表示，不僅僅針對台灣議題，土耳其民眾其實對於整體東亞事務的關注度都有待提升。不過抵台近3個月的土耳其年輕人法陸克（Ahmet Faruk Isik）正好躬逢選戰高潮。法陸克是今年台灣獎學金得主之一，正在國立政治大學攻讀政治學碩士學位。

相較於土耳其選戰，他感覺台灣的選舉文化環保許多。

法陸克說：「在台灣，看不到候選人派出吵雜的巴士進行掃街，這是一項很大的不同。其次，我們的選戰會浪費大量紙張打廣告，還有旗幟，這些東西最後會變垃圾，不過我在台灣倒沒有看到。」

台灣年輕一輩投入選戰的熱情程度也令他印象深刻。法陸克說：「我碰到台南來的年輕人，他們從南部到台北來挺自己所支持的理念。」

曾3度訪台的喬拉克奧盧認為，活躍公民社會、新聞與言論自由、民主政體、制度化政權交替等元素都是台灣社會內涵的一部分。他強調：「不論這場地方選舉或公投結果如何，台灣民眾都有能力對相關議題做出回應。」