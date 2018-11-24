〈時評〉蔡英文團隊不接地氣、不夠謙卑　埋下敗因

還記得2016年1月16日晚間，蔡英文當選總統的勝選演說，她當時感性地說：「謙卑、謙卑、再謙卑！」，但是兩年半後的今天，民眾選票給予「蔡英文團隊不接地氣、不夠謙卑」的結論。

此次2018九合一選舉，執政黨地方公職候選人是極大程度受到「世界經濟大環境」與「社會大環境之中央執政改革政策而得罪諸多公民」的影響，而失去以往勝選的優勢。但是也反映出蔡英文團隊不接地氣、不夠謙卑。

中央執政黨這兩年提出多項影響國家未來的重大改革，包括國民年金、一例一休、國民黨黨產爭議、轉型正義等。但是這些改革並無法短期顯現效益，也無法讓一般民眾有立即直接受惠的感覺。反而是讓許多受波及的原既得利益者傾全力反撲，又結合外來統戰勢力的資金與假消息網攻等吸引政治不敏感的民眾，尤其是那些平時不了解國家政治的年輕選民。

經濟與生活環境都是各類政治選舉時選民最重要的考慮因素之一。經濟發展這個主題在全世界的各類政治選舉中總是占有最重要的地位，也就是說能夠讓人民生活得更好是選民投票的重要取向因素，選民會根據自己對經濟生活的滿意程度，做出投票的判斷依據。有研究指出，經濟好的時候，民眾會想繼續支持並且以選票來獎勵執政黨，經濟不好的時候就會出現對執政黨的懲罰心態。有關經濟與生活環境的議題包括有民眾收入、敬老津貼、能源、空氣污染、北漂、...等。這次高雄市長候選人韓國瑜模仿中國的「北漂」議題，雖然有假造之實，但是也是事實，因為臺灣長期重北輕南政策，造成中南部民眾期望執政改革，因而有了對執政黨的懲罰心態並轉換成選票。此外，蔡英文的許多政策有偏差，以經濟方面來看，雖然國家經濟總體與出口表現算是良好，但是一般民眾無感且並未直接受惠，例如：科技產業所帶動的優良表現，並未能讓廣大的勞動階層民眾實質受惠。

回顧選前的台灣英文新聞(Taiwan News)的報導：一、蔡英文總統自2016年上任以來，兩岸政策如履薄冰，除了強化台美關係，亦致力降低台灣經濟對中國市場之仰賴，鼓勵台商回流、與東南亞國家加深經貿交流。儘管美中關係陷入冰點，台灣反而受惠於美國擴大對台提供外交與軍事協助。美國西肯塔基大學專精台灣政治研究之學者Timothy Rich表示，針對台灣外交關係與輿論所做的調查顯示，台灣選民並未指責蔡英文，而是對中國打壓台灣國際生存空間忿忿不平。 二、《美聯社》報導指出，中國無疑希望透過外交、經濟及軍事等打壓手段，侵蝕蔡英文政府之支持度。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）兩岸關係研究員Derek Grossman表示：「若民進黨在本次選舉失利，恐怕意味著中國企圖削弱蔡政府之策略果真能奏效。」 三、紐約時報專文指，選前排山倒海的假資訊，尤其主要來自中國，似是為了破壞蔡英文政府的威信，同時為親中政治人物提供助力。

這次台灣地方選舉，確實也是人民對蔡英文總統及民進黨全面執政兩年半來的一次期中考；尤其是蔡英文總統的政策、能力、用人、風格等，直接間接影響選民投票結果。因此，蔡英文及其團隊應「痛定思痛，謙卑、再謙卑！」，除了在以上方面的積極檢討與改善之外，由於此次競選期間出現相當多的編導式假消息，影響選民認知，因此中央國安等相關單位，在2020總統大選前這段期間，應該積極完成處理「假消息」及他國網攻的資安能力與相關立法。

參考來源：

美聯社：中國因素為台灣選舉帶來不可小覷之影響力

紐時：中國假消息介入選舉 台灣人民當須自覺

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