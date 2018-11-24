日媒：選舉民進黨大敗 中國施壓將增強

（中央社記者楊明珠東京24日專電）台灣九合一選舉結果今天大致出爐，日媒報導，執政的民進黨大敗勢必影響到2020年總統蔡英文連任之路。一般認為，中國對蔡政府的施壓力道可能增強。

日本產經新聞報導，九合一選舉今天投開票，民進黨在22個縣市長職位當中原本擁有13個職位，未來席次將大減，約占人口7成的6個直轄市當中，原本所擁有的4都失掉2都。執政黨大敗，蔡政府勢必被追究責任，影響到蔡總統連任之路。

民進黨在6都當中失去原本擁有的台中市，民進黨大票倉的高雄市選情激烈，最終敗選。國民黨在中南部奪回了3縣市，國民黨在台北市的候選人，也與無黨籍的現任市長激戰。

九合一選舉被視為總統4年任期的期中考，蔡英文於2016年5月就任為總統後，主張兩岸關係「維持現狀」，內政方面，她致力於年金改革、基礎建設的整備、非核家園等政策。

中國近年來屢屢挖走台灣邦交國，對台灣加強施壓。原本是民進黨支持勢力的台灣獨立派批判蔡政府「維持現狀」政策軟弱。此外，蔡政府推動年金改革遭到強烈反彈，經濟政策也沒發揮效果。

期待奪回政權的國民黨在選戰當中避免討論兩岸政策，以其他議題批判蔡政府，國民黨的縣市長職位可能從原有的6席倍增。

報導說，蔡政府的權力基礎勢必弱化，陣營內的獨立派與國民黨的親中勢力對於「維持現狀」的批判可能增強。一般認為，中國對蔡政府施壓的力道將加強，可能對兩岸關係帶來影響。

台灣今天除了九合一選舉，還舉行10件公投案，包括福島縣等5縣的日本食品進口是否解禁的公投案等。