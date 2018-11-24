國民黨力保新北 侯友宜當選新北市長

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）面臨回鍋縣長民進黨蘇貞昌來勢洶洶的挑戰，國民黨候選人侯友宜力保江山，以超過108萬的票數宣布當選，新北市藍天依舊。

依據中選會開票結果，截至24日晚間11時50分，侯友宜已取得逾1,141,566票（得票率57.1%），贏過蘇貞昌的857,557票（得票率42.9%）。

今年61歲的侯友宜出身警界，汲汲營營多年，曾任刑事局長，2006年更以49歲成為史上最年輕的警政署長。他在白曉燕案中因與主嫌陳進興談判有功而聲名大噪，然而他也曾因在過去國民黨威權時代進行逮捕行動，導致民主鬥士鄭南榕自焚而亡，而遭受非議。競選期間，其妻子遭爆炒地皮，捲入逃稅疑雲，為選情投下不確定性。

在這次選舉中，侯友宜主打「鐵漢」形象，並以北上打拚的特質，以及「安居樂業、厚友誼」主軸，與市民搏感情。

侯友宜於2010年獲朱立倫延攬，擔任新北副市長，七年多的副市長生涯，為其累積了政治經驗。他的政見包括續推軌道建設、打造高齡友善環境、大規模都更，找到屬於新北的「光榮感」。

藍綠陣營在新北實力不相上下，蔡英文與馬英九在總統大選時都在新北拿到逾百萬張選票，因此本次選情格外緊繃。新北市人口近四百萬，是全台人口最多之縣市，藍綠皆力圖保住這塊重要戰區，選舉結果對兩年後的總統大選舉足輕重。

從台北縣到改制新北市期間，藍綠勢力各有消長，國民黨於2005年由周錫瑋拿下，而後直轄市期間，朱立倫連任成功，至今藍營已執政13年。