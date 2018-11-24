姚文智敗選　感謝支持者及民進黨幫忙

民進黨台北市長候選人姚文智今晚宣布敗選；姚文智說，祝福並期待新的市長可以讓國家首都更加進步繁榮，在這麼多人幫忙下他還是失敗了，是自己努力不夠，會反省檢討。

這次台北市長選舉共有5人參選，包括無黨籍的柯文哲、吳蕚洋及李錫錕，以及國民黨台北市長候選人丁守中與民進黨籍姚文智。

姚文智在晚間8時45分左右上台向支持者發表演說，但在他進場時，不少支持者哭紅雙眼，不捨姚文智一路走來，受到外界的糟蹋、抹黑。

姚文智表示，今天的選舉雖然混亂，但就結果來說，要在這邊承認失敗；「美好的一戰我們已經打過，雖然結果我們覺得很失望，但我也要在這邊祝福與期待今天新當選的台北市長，未來可以真真正正的對我們國家首都付出，讓它變得更加進步繁榮。」

姚文智說，感謝一路上陪伴他的所有好朋友，包括總統蔡英文、行政院長賴清德等人，也謝謝家人全力總動員，「我也要特別感謝一個人，我的好兄弟、海基會秘書長姚人多」，但在這麼多人的幫忙下還是失敗了，自己會親自檢討，「所有的責任都是我努力不夠」。

姚文智也說，一路走來，自己完全不後悔，因為他提出國家首都發展的願景與想法，用熱情與願望全力打拚，「我已經辭掉立委了，未來我不會接受任何政治職務，姚文智說到做到，但未來追求台灣做一個獨立自主的國家，台灣意識、台灣價值的推動與實踐，我會在台灣任何一個地方、角落，和大家一起為台灣打拚」。

姚文智最後表示，期待也請求新的台北市長，為了台北市的未來和所有市民在一起，好好打拚、疼惜。

正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。（編輯：李亨山／翁翠萍）1071124

姚文智敗選 是否兌現承諾牽動未來動向

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北24日電）台北市長選舉落幕，民進黨台北市長候選人姚文智敗選，拿下第3名。姚文智在選前辭立委，說選輸就退出政壇等，如今結果出爐，是否兌現承諾，牽動他未來的政治動向。

綠營人士指出，這場選舉姚文智走的辛苦，從一開始被唱衰、不看好，甚至受到網路霸凌，但他始終沒有放棄，戰到最後一兵一卒，也透過選戰贏得尊嚴。

然而姚文智無法突破台北市選民結構「藍大於綠」的先天劣勢，再加上沒有辦法從柯文哲身上，大幅號召綠營支持者歸隊，以及政見主張無法吸引中間選民青睞等情況。

親綠人士分析，姚文智的敗選，可能與中央執政包袱、「韓流來襲」、黨中央態度、選舉主張、個人魅力等都脫不了關係。

雖然市長選舉落幕，但姚文智的挑戰還沒結束，因為姚文智為表參選決心，在選舉時受訪說「選到第3名就辭立委，不接受任何安排，永遠退出政壇」等，這些發言成為姚文智政治生涯的分水嶺，也牽動他未來的發展。

對姚文智來說，選完台北市長，不代表就可以先休息，他可能還要面對立委補選的議題。

姚文智的立委選區為大同、士林區，他辭立委後，依法應自辭職之日起3個月內完成補選投票。民進黨黨內人士說，這個選區是民進黨大票倉，黨內2人以上要角逐補選席次是必然的狀況，因為通過初選者，「頭過身就過」的機率很高。

綠營人士指出，目前檯面上有可能角逐的人，包括這次放棄爭取市議員連任的何志偉（綠色友誼連線，母親為前立委薛凌），前台北市政府觀傳局長簡余晏是一枚活棋，新系的梁文傑也可能出來「試水溫」。

深綠人士分析，姚文智這次選舉第3名，無法打敗兩位主要對手，若在短時間內接受黨的任何安排，對他的信譽、黨的形象都有傷害，立委補選出來「湊熱鬧」，只會讓他再次捲入政治漩渦。

綠營人士相信，以姚文智過去在高雄繳出的漂亮政績，以及在立委任內極力促成住房相關政策的專業，姚文智的未來仍後勢可期，只不過他在參選過程中說了那些「承諾」，或將成為他政治路上的絆腳石，一輩子跟著。

值得一提的是，姚文智在這次選舉所提的政見，引起不少討論，例如解決大巨蛋的方法，他提出「東區大公園」構想等，這些或許可成為新任台北市長未來的施政參考。

觀察「政策控」姚文智這半年來的選舉動態，他提出的政見暨細膩又扎實，但也因如此「完整」，姚文智在公開造勢場合，很難於有限的時間說給民眾聽，讓群眾懂、感興趣，也因此讓人感覺略顯無味，沒有像網紅一樣有話題性。

不過姚文智不斷修正，拍了一系列影片，不管是跑行程的日常生活，還是以動畫表現政見，姚文智倒吃甘蔗，用最多的庶民語言、最少的政治言語表達看法，極力翻轉年輕人的刻板印象，也讓市民朋友知道他的市政藍圖。

而到了選戰尾聲，姚文智的妻子、母親也出來力挺，但她們沒有過度「曝光」，而是在旁默默守護、鼓勵，也不攻擊與評論對手，更不會讓外界有一種「干政」的負面觀感；此外，家人也是姚文智心中最柔軟的那一塊，面對對手母親柯媽的罵聲，姚文智在鏡頭前落淚、保護家人，這才是最真實的姚文智。（編輯：李亨山/翁翠萍）1071124