九合一選舉　外藉歸化人士首投「神」聖一票

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2018年台灣九合一選舉與10項公投案綁大選在今(24)日舉行。這史上最複雜的選舉，不只有吸引大眾參與投票，還有18歲青年首都族，還有近年歸化我國的「台灣人」。

綜合媒體報導，花蓮孩子們口中的「玉里的法國爸爸」，法籍神父劉一峰（Yves Moal）來台傳教超過50年。去(2017)年拿到身分證的他，今天一早帶著「很興奮、很緊張」的心情，前往花蓮玉里國中的262投開票所投票。劉一峰說：「我愛台灣，台灣就是我的家，我要一輩子住在台灣，直到生命終了的那一刻！」。

▲天主教白冷會修士歐思定。(照片來源：中央社)

原本土耳其籍的主持人吳鳳於今年3月歸化台灣，取得身分證。今天早上，他帶著全家大小到台北的投票所去投下神聖的一票。據《聯合報》報導，身為首投族的吳鳳，心情既緊張又興奮，也期待用選票帶給台灣更好的未來。

在台東的部分，有來台奉獻逾半個世紀的4位天主教瑞士籍神職人員，78歲的吳若石神父、88歲的魏主安神父、82歲的葛德神父、82歲的歐思定修士，去(2017)年拿到身分證後，今年也成為了首投族。他們投票時都顯得很緊張，但卻感到很光榮，亦很珍惜這次的投票機會。