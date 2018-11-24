(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們先前報導，今（2018）年4月才剛上任的獅子山新總統朱利葉斯·馬達·比歐（ Julius Maada Bio），表示由於不符合經濟利益，取消向中國貸款興建新國際機場的計劃。然而，比歐竟然上中國電視節目，表示他其實沒有要停建新機場，只是希望中國能多該一座要價100萬美元的橋梁，並接受重新談判機場貸款。

《紐約時報》報導，許多撒哈拉沙漠以南的非洲國家，都面臨類似獅子山的賭注，也就是來自中國的貸款固然可能有用，但可能導致日後經濟困境。

報導引述國際貨幣組織資料，表示該地區高達4成的國家，都接近債務危機邊緣，且盡管如此，它們大多都還在懇求習近平，出錢幫忙蓋機場、公路、鐵路、水壩、以及電力設施。報導指出，如此行為的後果，可看看斯里蘭卡：該國宣佈債務不履行後，將港口割給中國99年。

《紐約時報》舉例，現在肯亞最大的債主國，就是中國，但他們還大量進口中國製造業產品，導致無法累積外匯還錢。對此，肯亞總統曾在上海指出，中國與肯亞的貿易，明顯對中國有利。

在吉布地，中國軍營頻頻進行演習，且該國對中國的債務，也正不斷升高，但他們卻絲毫沒有想要減少債務的跡象。

《紐約時報》介紹，在奈及利亞，中國的投資計劃被控涉嫌貪污，但其政府仍向中國懇求興建海灣鐵路，以及其他建設計劃。

對此，美國前總統歐巴馬的非洲政策顧問，曾表示中國的債務易成癮，容易得手，又有長期負面效應，儼然已成為基礎建設的「冰毒」（methamphetamine）。

報導還指出，中國先前加強了對天然資源豐富國家的貸款，因為就算這些國家無法清償債務，中國還可以拿走天然資源，做為補償。中國也常常拿與台灣斷交，當成接受該國貸款的條件。

《紐約時報》引述分析人員説法，表示非洲國家政府，宜盡速和中國展開債務談判，例如利率及雇用當地民衆條款。一位學者指出，中國似乎相當清楚，自己想從非洲國家手上得到什麽，但反之似乎則不然。

中國債務陷阱侵蝕非洲 專家：宛如冰毒恐怖