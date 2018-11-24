九合一選舉併公投登場 各大外媒密切關注

（中央社台北24日電）九合一選舉併公投今天登場，數以百萬計民眾前往投票所，除了投下選票決定縣市長，也在公投投票中對兩岸關係、同志權利等各種分歧性問題表達意見，各大外媒均密切關注這次台灣選舉過程。

今天的縣市長、縣市議員及基層選舉，對於總統蔡英文來說是期中考驗，她不僅面臨國內改革的衝擊，還有台灣與中國關係惡化的憂慮。

選票還包括10項公投案，其中包括贊成或反對同性婚姻，以及以台灣為名申請參加所有國際運動賽事等議題。

今早各地投票所大排長龍，蔡總統在新北市投票時，她敦促民眾踴躍出門投票。

外媒還觀察到，部分投完票的大學生表明支持婚姻平權公投案。

調查局則指出，正在調查中國金援候選人對於選舉產生的影響。

美聯社報導，今天縣市長選舉的焦點，包括首都台北市和南部港都高雄市。高雄是執政黨民主進步黨長期執政的地區。

經濟成長、就業、年金改革也是這次選舉的關鍵議題，但各大政黨可能會把這次選舉結果當成支持或反對中央政府政策的投票考驗。

這次選舉約有1900萬選民能投票，預計今天晚間可完成計票程序。

路透社報導，選舉前夕，蔡總統和政府當局一再表示，中國設法透過「政治霸凌」和「假新聞」來影響台灣選舉結果，但北京當局否認這些指控。

另外，全台各地候選人掃街拉票，舉行熱鬧且多采多姿的造勢集會，這些活動成為台灣生氣蓬勃民主政治的特點，與不容異議的共產黨統治中國形成鮮明對比。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1071124