墨西哥邊境城市提華納市長：移民過多資源不足　已陷人道危機

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)中美移民集團持續接近美墨邊境,讓墨西哥邊境城市提華納(Tijuana)無法負荷。市長表示,他們的資源已不夠用,陷入人道危機。

日本《共同社》報導,提華納市長於當地時間23日,表示中美移民集團持續湧入該市,導致支援不足,已陷入人道危機,呼籲聯合國出面協助。

報導介紹,目前已經有大約5000位移民,抵達提華納,並居住在收容設施内,但當地民衆擔心他們的到來,會導致治安惡化,而上街抗議。同樣位於美墨邊境的索諾拉州(Sonora),甚至已經表明不會再接受移民,局勢相當緊張。

詳細情形請參考稍早報導。

(發稿時間:2018/10/19 11:20)

川普在推特上,表示瓜地馬拉、宏都拉斯、以及薩爾瓦多等國領袖,放任民衆及犯罪人士,通過墨西哥進入美國。

他警告,除了將停止對這些國家的援助外,還會要求墨西哥配合阻止非法移民,進入美國。若墨西哥不合作,川普揚言動用軍隊,封鎖南方邊境。最後,他不忘批評是民主黨,造成美國今天邊境法規過弱,無法阻擋非法移民。

(發稿時間:2018/10/20 11:10)

日本《產經新聞》報導,當地時間18日,有來自中美洲宏都拉斯等國的大約3000名移民,抵達墨西哥南部邊境。

根據報導,其中有部分移民,已跨越河川,抵達墨西哥境内,但該國似乎無力獨自應付如此大量的移民集團,因此已向聯合國請求支援。

中美瓜地馬拉與墨西哥邊境橋梁,可見大批移民(當地電視報導畫面。美聯社提供)

《產經新聞》介紹,根據墨西哥目前出入境政策,欲進入墨西哥者,必須持有護照、簽證等入境證件,或是申請難民,否則一律驅逐出境。

(發稿時間:2018/10/23 10:01)

川普在推特上表示,墨西哥軍警似乎無法阻止中美移民集團,前往美國南方邊境,並指控集團内有犯罪人士,以及未知的中東裔民衆,因此他已特別警告邊境警察以及軍方,務必提高警覺。

另外,在另一則推文中,川普則是指控瓜地馬拉、宏都拉斯、以及薩爾瓦多,未能停止民衆試圖離開本國,非法入境美國的企圖,因此將大幅減少、取消對這三個國家提供的援助計劃。

(發稿時間:2018/10/23 14:53)

日本《NHK》報導,北上民衆一開始,大約只有160位宏都拉斯人,但在路程上不斷有人加入,目前已有超過7200,參加移民隊伍。

對此,根據報導,尼托於昨(22)日出席一場會議時,表示部分北上民衆為非法移民,並警告他們若維持現在的態度,不只美國去不成,可能也無法待在墨西哥,暗示他們可能被遣返。

《NHK》介紹,墨西哥政府要求這些民衆,照規定申請難民身份,而目前已經有超過1000人,向相關單位提出申請。

(發稿時間:2018/10/24 17:18)

日本《產經新聞》報導,川普在當地時間昨日,於白宮記者會中,表示雖然自己沒有證據,能證明有身份不明中東分子,混在中美洲北上集團中,但可能性相當高。

另外,根據報導,副總統彭斯也附和川普,表示在如此大規模的移民集團中,不可能沒有中東人士,並引述宏都拉斯總統説法,指控反美委内瑞拉總統,向北上集團提供金錢援助。

而美國國務卿龐皮歐,也在同一天的記者會中,強調無論發生什麽事,這些人都無法非法進入美國。

《產經新聞》分析,期中選舉即將登場,因此川普最近為了制衡對移民寬容的民主黨,開始積極在選舉活動上,提到移民議題。報導舉例,他日前在一場期中選舉活動上,表示中美洲北上集團,與民主黨有密切關係。

(發稿時間:2018/10/25 10:55)

日本《產經新聞》回顧,墨西哥總統恩里克·潘尼亞·尼托(Enrique Pena Nieto)曾表示,不遵守法律者,無法繼續待在墨西哥,更無法前往美國,但内政部長卻拒絕明確表示,警察是否會阻止移民集團,持續北上。

根據報導,目前墨西哥警察,幾乎沒有對移民集團,動用強制力,而團内人員也能在當地民衆糧食支援下,持續往北方移動。《產經新聞》介紹,雖然墨西哥國内,有人要求對北上團體,採取人權措施,卻幾乎沒有出現反對移民的排外聲浪。

不過,報導分析,墨西哥現在積極想與美國改善關係,因此若日後有更大規模移民集團,試圖進入墨西哥,則該國恐難保目前寬容態度。

(發稿時間:2018/10/26 09:34)

日本《NHK》報導,川普於當地時間昨(25)日,在推特上表示,絕對不會允許中南美洲移民集團,入境美國,並威脅將動員軍隊,阻止他們入境。

另外,川普還警告移民集團,立刻返回母國,並建議他們若希望移居美國,應該像其他幾百萬人一樣,乖乖申請公民權。

根據報導,目前在美墨邊境,已經有部署將近2000名民兵,但美國國防部長馬提斯表示,為了安裝圍籬,將再加派至少800人。

(發稿時間:2018/10/26 14:38)

日本《NHK》報導,雖然現在有些移民集團成員,已心灰意冷,折返回宏都拉斯,但仍不斷有新人從瓜地馬拉加入,因此依照當地政府説法,目前整個集團的規模,似乎已經超過6000人。

根據報導,當地時間昨(25)日,有大量參與北上集團民衆,抵達距離美墨邊境還有1300公里的皮希希亞潘(Pijijiapan),並接受當地公民團體的醫療及糧食支援。

《NHK》分析,參與北上集團得大多數民衆,都沒有折返回家的意思,因此隨著他們愈來愈接近美墨邊境,情況可能更趨緊張。

中美移民集團(美聯社)

(發稿時間:2018/10/26 17:40)

日本《時事通信》引述美國《華盛頓郵報》報導,表示川普目前正考慮,以國家安全為由,全面禁止中美洲民衆,在美國申請難民資格,來停止移民集團持續北上,並換得期中選舉的選票。

報導介紹,一旦這些民衆被剝奪申請難民資格的權利,美國政府將有權將他們立刻遣返。

根據《時事通信》,美國法律給予位於美國領土内的外國人,申請成為難民的權利。雖然通過的機率不高,只有一成,但在法院審理期間,他們可以繼續待在美國,有一些甚至就這樣潛逃,繼續非法滯留。

(發稿時間:2018/10/27 11:14)

日本《NHK》報導,美國國防部長馬提斯,在當地時間昨(26)日宣佈,為回應美國國土安全部要求,決定派遣軍隊赴美墨邊境。

報導引述美媒説法,表示美國可能會派最少800位士兵,前往阻止中美洲北上移民集團,跨越邊界進入美國。

(發稿時間:2018/10/30 11:50)

日本《產經新聞》報導,美國北方司令部司令泰倫斯·歐蕭尼西(Terrence O’Shaughnessy)在當地時間昨(29)日,表示為組織中美洲移民集團繼續北上,將在美墨邊境部署大約5200位士兵。

根據報導,預計部署的兵種,有陸軍工兵、航空部隊及醫療部隊等,負責支援運送邊境管理人員及其他相關支援。

對此,報導引述專家説法,表示移民集團對邊境地區民衆來説,構成經濟和治安威脅,因此川普可能希望透過派遣軍隊,來吸引支持共和黨的白人選民,幫助期中選舉選情。

(發稿時間:2018/10/30 17:38)

日本《共同社》報導,當地時間昨(29)日,有大批中美北上移民集團成員,從瓜地馬拉西南部,橫渡河川進入墨西哥。

對此,根據報導,當地警方派遣大量人力,逮捕越境者,並將他們帶回問話,場面混亂。

《共同社》引述墨西哥媒體報導,表示該國内政部長表示,瓜地馬拉通知,移民集團中,有躲藏攜帶武器之犯罪分子,因此將便強化邊境警備。不過,内政部長承諾,有正當理由者,將允許入境。

中美移民集團橫渡河川,自瓜地馬拉進入墨西哥(美聯社)

(發稿時間:2018/11/01 11:37)

日本《時事通信》報導,川普在當地時間昨(31)日,表示將把緊急部署在美墨邊境的軍人數,從現在的5200人,提高到大約1萬5000人,以避免中美移民集團北上越境,如願進入美國。

另外,根據報導,川普再次警告,如果中美國家不阻止移民集團繼續北上,將停止對它們的經濟支援。

(發稿時間:2018/11/02 12:02)

日本《產經新聞》報導,墨西哥政府表示,在移民集團中,發現兩位宏都拉斯人,其實分別是毒品及殺人罪的通緝犯,因此將他們驅逐出境。

另外,根據報導,墨西哥還有傳出移民配備搶和燃燒彈,與警方抗衡的情形,因此民衆反對該國政府採取人道措施,對待移民集團的聲音,可能會愈來愈大。

《產經新聞》引述墨媒報導,表示該國内政部長得到瓜地馬拉政府消息,透露其實有犯罪集團,混在移民集團内北上,並加強邊境管制,但似乎仍無法阻擋人群越境。

報導介紹,移民集團民衆主要來自犯罪集團猖獗的薩爾瓦多等中美國家,因此之後也不能排除犯罪集團,僞裝成移民越境的可能。

中美北上移民集團在墨西哥(美聯社)

(發稿時間:2018/11/02 13:45)

日本《時事通信》報導,川普在當地時間昨(1)日,在白宮記者會中表示,若移民集團對美國邊防人員,進行投擲石塊等攻擊,將考慮允許他們使用槍支反擊。

根據報導,川普補充,美國也在考慮,限制非法越境移民,能在美國申請難民地位的地點。

《時事通信》介紹,川普還強調,非法移民威脅美國國内勞工權益,並成為納稅人的負擔,導致公衆危險,態度相當強硬。

(發稿時間:2018/11/03 11:10)

日本《時事通信》報導,川普昨日説明,美國邊防人員在應對逐漸北上,抵達美墨邊境的中美洲移民集團時,不會開槍,收回先前強硬措辭。

不過,根據報導,他稱自己先前,並沒有說會對移民集團「開槍」,只有說會對他們「使用槍支」,並警告若移民集團有攻擊美國人員情事,將面臨長期拘留。

(發稿時間:2018/11/06 14:27)

日本《時事通信》報導,來自貧窮、治安問題嚴重的中美宏都拉斯等國移民集團,在北上3周後,抵達墨西哥城,距離美國邊境還有一半的距離。

報導引述墨媒説法,表示早在3日,就已經有17人抵達墨西哥城。到了5日上午,則達到2200人左右,因此該市便開放體育館供移民集團成員休息,並提供免費的食物及醫療。

中美移民集團頭陣抵達墨西哥城,在室内體育館休息(美聯社)

《日本經濟新聞》報導,若移民集團能保持目前移動速度,他們最快能在本周内抵達美墨邊境。

不過,根據報導,也有一些民衆考慮,停止北上,留在墨西哥,而該國政府也已承諾,將在一定條件下,對移民提供就業、醫療、以及孩童教育等福利。

(發稿時間:2018/11/08 12:25)

中美北上移民集團頭陣,已抵達墨西哥首都墨西哥城。集團領袖透露,他們將與墨西哥候任總統洛佩斯·奧布拉多爾(Lopez Obrador)見面。

《日本經濟新聞》報導,中美北上移民集團頭陣代表,在當地時間昨(7)日,透露他們將與奧布拉多爾見面,但未説明詳細時間、地點,且奧布拉多爾方面,也沒有發出任何相關聲明。

報導介紹,奧布拉多爾曾承諾,在自己下個(12)月正式上任後,將給移民集團成員工作簽證,鼓勵他們待在墨西哥。

《日本經濟新聞》報導,目前北上移民集團頭陣部分民衆,已準備繼續北上,往美墨邊境移動,但人權團體勸告,他們應該集體行動,以確保安全,因此現在仍有大量移民,在墨西哥城市政府提供的設施内休息。另外,他們似乎尚未決定,之後北上的詳細路徑。

(發稿時間:2018/11/08 17:38)

中美移民集團頭陣,已抵達墨西哥首都墨西哥城,並預計繼續往北移動,前往美墨邊境,進入美國。然而,媒體報導,有部分民衆決定,留在墨西哥生活。

日本《產經新聞》報導,當地時間昨(7)日,有大量中美移民集團民衆,在墨西哥城政府機構前,大排長龍,等著申請墨西哥工作許可。

根據報導,當地NGO民衆向中美移民集團民衆説明,進入美國的難度相當高,而且就算他們成功抵達邊境,也會耗費好幾個月甚至好幾年,跑完移民申請流程,在此期間,他們必須待在墨西哥。

《產經新聞》報導,一位宏都拉斯移民聼完申請後,表示自己是一時興起,才參與移民集團,但是完全沒有帶身份證件,並對申請美國移民如此困難,感到相當挫折。另一位移民則説明,自己對川普強勢的言行,感到相當擔心。

報導介紹,一位NGO員工表示,在6日聼完她説明的移民,幾乎都放棄前往美國,轉為申請為期一年的墨西哥工作許可,並預測到最後,可能有9成的移民,放棄前往美國,選擇留在墨西哥。

《產經新聞》介紹,雖然墨西哥政府一直以人道態度,面對中美移民集團,但並沒有積極推廣該國工作許可制度。報導分析,每年大約有1萬2000人,會從中南美洲前往美國,但墨西哥沒有能力獨自吸收這麽龐大數量的移民,因此猜測墨西哥政府應該感到相當緊張。

(發稿時間:2018/11/09 10:59)

日本《時事通信》報導,薩爾瓦多總統薩爾瓦多·桑切斯(Salvador Ceren),在當地時間昨(8)日表示,他們無法停止自己國家民衆,北上前往墨西哥和美國,並強調停止暴力犯罪問題,以及防止民衆前往美國,與家族團聚,也是不可能的要求。

不過,他仍表示,薩爾瓦多政府必須採取必要措施,讓民衆知道前往美國和墨西哥後,可能遇到的困難,以及長距離移動的風險。

薩爾瓦多總統薩爾瓦多·桑切斯(Salvador Ceren)(維基百科)

(發稿時間:2018/11/09 11:36)

中美移民集團頭陣,現在已抵達墨西哥首都墨西哥城。雖然部分民衆已選擇回國,或是留在墨西哥城,放棄前往美國,但他們的行動仍引起反移民的川普不滿。媒體報導,川普計劃在當地時間今(9)日,宣佈新移民法規細節,決定禁止那些國家非法入境美國者,申請難民身份。

《紐約時報》報導,川普將動用法律賦予他保護美國國家安全的權力,發動新移民法規,拒絕非法入境美國者,申請難民身份。雖然目前官方尚未透露詳情,但報導引述美國政府内部人士,以及人權團體分析,認為川普希望透過此規則更改,來阻止中美移民集團進入美國。

報導介紹,美國政府預計在當地時間今日,宣佈哪些國家會受影響,並將在刊憲(be published in the Federal Register)後,立刻緊急生效。

《華盛頓郵報》分析,根據美國目前移民法規,任何抵達美國領土者,都可以申請難民身份,不問是否為合法入境。在申請後,會由官員進行面試,判斷他們是否有真的在原居住國感到懼怕(credible fear),才被迫要前往美國申請難民身份。

之後,根據報導,官員會告知他們開庭日期,並將他們釋放。

因此,若川普新制成真,非法入境美國者,將喪失申請難民權利,不過《華盛頓郵報》介紹,他們仍可以申請「暫緩遣返」(withholding of removal),繼續待在美國,但這不會讓他們有資格申請綠卡,且他們隨時可以被遣返。

(發稿時間:2018/11/10 11:42)

目前在墨西哥城停留的中美移民集團部分民衆,已起身離開,準備繼續往北移動。

《日本經濟新聞》報導中美移民集團頭陣部分民衆,在當地時間昨(9)日,離開臨時收容中心,開始繼續北上,前往美墨邊境。

不過,根據報導,開始移動的,大多是10歲到20歲的男性,而女性、小孩、以及病人,則大多還待在墨西哥城休息,預計當地時間今日,才會跟隨出發。

《日本經濟新聞》回顧,在當地時間8日,大約250位中美移民,遷往聯合國難民高級專員事務所附近遊行,要求聯合國為他們提供前往美國邊境的巴士,卻遭到無視。之後,移民集團決定,就算沒有巴士,也要走到美墨邊境。

報導猜測,雖然他們仍在考慮之後路線,但從安全面考量,他們最後應該會前往墨西哥下加利福尼亞州最大城市提華納,並試圖進入美國加州。

中美移民集團民衆達成墨西哥城地鐵移動(美聯社)

(發稿時間:2018/11/14 14:17)

媒體報導,中美移民集團頭陣部分民衆,已抵達美墨邊境。

日本《時事通信》報導,中美移民集團頭陣部分民衆,已抵達墨西哥邊境城市提華納,準備進入對移民較寬容的加州。

報導引述當地媒體説明,表示當地時間昨(13)日上午,有357名中美移民集團民衆,搭乘9輛巴士,進入提華納,並前往支援設施休息。

《時事通信》報導,一位民衆告訴當地媒體,他非常高興能抵達提華納,並感受到活著的希望。

(發稿時間:2018/11/15 10:42)

為阻止中美北上移民集團,進入美國領土,川普下令部署將近5900名美軍,守衛美墨邊境。當地時間昨(14)日,美國國防部長馬提斯,訪問駐守邊境美軍,強調這是維護美國國家安全的必要措施。

《華盛頓郵報》報導,馬提斯與美國國土安全部長克絲珍·尼爾森(Kirstjen Nielsen),一同訪問駐守美墨邊境的美國軍人。他強調,派遣部隊駐守邊境地區,是為了保護邊防人員,符合道德基準,並回顧其實早在20世紀初,美國就有進行類似部署,以防止墨西哥革命軍越境。

根據報導,馬提斯建議軍人,專心遵從長官指示,不要去理會批評川普決定在邊境部署軍隊的媒體報導,以免「瘋掉」(go nuts),並説明這其實也是一場難得的訓練機會。

美國國防部長馬提斯訪視駐守美墨邊境的美軍(美聯社)

(發稿時間:2018/11/16 14:04)

中美移民集團頭陣,已抵達美墨邊境,而他們大多數人的母國:宏都拉斯,終於展開協助行動。

《日本經濟新聞》報導,宏都拉斯在當地時間昨(15)日,於墨西哥下加州,設立移動領事館,以提供法律服務,給希望在美國申請難民地位的民衆。

根據報導,宏都拉斯人權部長説明,他們設立移動領事館的最主要目的,是確保宏國民衆能順利進入美國。報導指出,其實許多移民集團成員,都沒有備妥申請難民地位需要的各種文件,但現在他們將能直接向移動領事館,申請文件。

(發稿時間:2018/11/17 17:04)

雖然民衆已經陸續抵達美墨邊境,但他們現在要面臨一個更大的問題:漫長的難民申請程序。

《華盛頓郵報》報導,在達成當地政府提供的巴士等交通工具,橫跨墨西哥後,有5000中美移民集團成員,已抵達墨西哥邊境城市提華納(Tijuana),準備申請難民資格進入美國。在他們後方,還有高達7000多人,料將在不久後抵達。

不過,在美墨邊境等待這些民衆的,是漫長的等待。

根據報導,在美國邊境管理設施内,有準備31間24小時全程監控的候保室,其中最大的可容納25人。在候保室等待的民衆,每天可吃兩餐熱食,冷食午餐,以及睡前麥片。

報導介紹,美國邊防官員提醒中美移民集團民衆,他們必須要耐心等候,由於該邊防地區本來就有大量一般越境需求,因此他們最多會被安置在候保室内72小時。

當然,美國邊防機構人員作業速度如此緩慢,是有原因的。

《華盛頓郵報》回顧,在2016年,美國邊防機構曾允許1000名海地籍難民申請者,進入邊防地區,但這導致了嚴重的後果,例如加班費暴增,以及食物、資源短缺,原本邊防人員用的淋浴間,也被臨時調給海地民衆使用,讓邊防人員學到了重要的一課:量力而為。

(發稿時間:2018/11/20 10:42)

中美移民集團民衆,已陸續抵達美墨邊境。然而,當地民衆開始擔心,這些移民會導致治安惡化,並上街抗議,拒絕接納移民。

日本《NHK》報導,來自宏都拉斯等國的數千移民,透過巴士等交通工具,陸續抵達位於美墨邊境的墨西哥城市提華納(Tijuana),並在當地政府提供的收容設施中,等待向美國申請難民身份。

不過,根據報導,開始有當地民衆認為,這些來自中美洲的民衆,會導致治安惡化,甚至有居民怒罵移民,氣氛十分緊張。

根據《NHK》,當地居民甚至透過社群網路,號召民衆上街遊行,抗議中美移民停留該市,並高喊移民滾出去。

報導介紹,提華納市長強調,將盡全力守護當地民衆利益,但有鑒於目前還有其他集團,正持續以提華納為目的北上,因此情勢可能會愈來愈緊張。

(發稿時間:2018/11/22 10:20)

日本《共同社》報導,川普在當地時間昨(21)日,表示若中美移民集團在美墨邊境引起暴動,將允許邊防人員使用武器對抗。

報導介紹,原本美軍在邊境地區,主要是執行設置圍籬等後備任務,但現在他們扮演的角色,可能會進一步擴大,例如控管群衆或暫時拘束民衆,並在必要時使用武器。

根據《共同社》,美國現行法規禁止軍人在美國境内實施逮捕等警察權,因此一切還要看川普是否會發佈新的行政命令。

川普(美聯社)

另外,川普甚至打算變更美國國籍出生地主義(屬地主義),來避免非法移民在美國生下的小孩,變成美國人,請看:

(發稿時間:2018/10/31 10:02)

日本《NHK》報導,川普在媒體訪談中,表示美國允許外國人赴美生小孩,就給小孩公民權的做法,簡直「愚蠢至極」,並強調必須停止此做法。

根據報導,川普告訴媒體,雖然美國憲法第14條修正案明文規定出生在美國者及歸化者,為美國及居住州公民,

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.