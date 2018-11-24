選民撕毀公投票　最高可處5萬元罰鍰

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）今（24)日台灣舉行九合一選舉暨公投投開票，截至中午，彰化、台北市均傳出有民眾撕破公投票的事件，中選會提醒，此舉違反公投法，故意撕毀所領公投票者，可處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰。

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今天投票人潮擠爆，但因公投綁大選，許多民眾不熟悉公投投票流程，且公投案多達10個，也拉長了排隊時間。

中央社報導，台北市社子國小投票所，上午有一名婦人因排隊投票過久，不耐久候，便將選票棄置一旁桌上離去，選務人員查看發現，公投票上有一角遭撕破。

另外彰化員林市也有男子疑似因不滿等待時間太長，把已領取的公投票交還給選務人員遭拒，便將10張公投票全部撕毀。

報導引述中選會副主委陳朝建說，民眾對於公投票可以領了不圈選、不領也不投，甚至只領部分公投票也可以，但只要領了就一定要投進票匭，不得將公投票撕毀或攜帶出去，否則將違反公民投票法。

公投法第41條規定，將領得的公投票攜出場外者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金；第44條則規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得的公投票者，處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰。

陳朝建也提醒，投票至下午4時截止，但投票時間截止前已經到場排隊的選舉人、投票權人仍可投票，下午4時一到，也會指派警衛或其他工作人員站於隊末，作為確認。

自由引述警政署初步統計，目前全台共有撕毀選票18件18人（台北市3件、新北3件、台中5件、台南1件、高雄1件、彰化2件、屏東2件、台東1件）、攜帶手機進入投票所5件5人（新北與台中2件、彰化1件）。選票攜出場外3件（台中1件、高雄1件、彰化1件），而詳細資料仍應以中選會為主。