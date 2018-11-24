中選會：下午4時前排隊都可投票　隊末由警察或選務人員確認

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）九合一大選暨公投今(24)日投開票，因天氣晴朗，各地投票所都出現排隊人龍。

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中選會發布新聞稿表示，24日下午4時已經抵達投票所的民眾仍可以投票，屆時隊末也會有警察或選務人員確認。新聞稿內容如下:

中選會本（24）日表示，今日選舉及公投投票截止時間為下午4時，於下午4時前已到達投票所尚未投票的選舉人及投票權人仍可投票。 中選會說明，今年因為公投票張數多，投票等候時間較長，請民眾耐心等候，下午4時前到場之選舉人及投票權人仍可投票，屆時投票所警衛或其他工作人員將站於隊末，以為截止時間之確認。

今年排隊的時間比往年都還要長，至少需花半小時到一個小時，淡水一個投票所甚至排隊超過2.5小時。中選會表示，許多民眾對於公投流程、多達10案的內容不熟悉是原因之一。

中選會說明，基於選務中立，在投票所選務人員不會提供公投內容諮詢，因此請民眾在進入投票所前，先瞭解公投案相關內容，決定投票意向。

遇有排隊情形，也請耐心等候。進入投票所後，請配合選務人員的引導，進行領票及投票，以節省寶貴的時間。

中央社引述中選會副主委陳朝建補充說明，選舉人於規定時間前，到達投票所投票，即投票時間截止前已經到場排隊的選舉人、投票權人仍可投票，下午4時結束時間一到也會指派警衛或其他工作人員站於隊末，作為確認。

九合一選舉與10案公投今天投開票，將選出1萬1047名公職人員。投票時間上午8時到下午4時，中選會估計，選舉票晚間9時開完，公投結果要到25日凌晨2時左右才能宣布。

讀者梁先生提供