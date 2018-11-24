(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)最新消息，日本大阪確定將主辦2025年世界博覽會。

《日本經濟新聞》報導，負責協調世界博覽會事務的國際展覽局（法語：Bureau International des Expositions），在台灣時間今（24）日淩晨，確定由大阪舉辦2025年世界博覽會，引起日本，尤其是大阪舉國（市）歡騰。

日本大阪道頓堀民衆開心慶祝該市申辦2025年世界博覽會成功（共同社。美聯社提供）

根據報導，大阪政府希望能在2024年，成立允許賭博等的綜合娛樂區（IR），並將地鐵系統延伸至展場所在的夢洲地區。

報導介紹2025年世界博覽會的主題，是設計讓生命散發光彩的未來社會，並預計廣泛使用人工智慧及虛擬實境等技術，來呈現展覽内容。此外，為展現去中心化的世界，展覽場將不會有象徵中心的建築物。

日本經濟產業大臣世耕弘成（跳起者）等人，聽到大阪申辦世界博覽會成功後，相當開心（美聯社）

不過，《日本經濟新聞》指出，現在日本商界將開始煩惱資金問題，因為總花費1250億日圓中，他們必須負擔3分之1，不是一筆小數字。

日本《NHK》介紹，這將是大阪在1970年後，暌違55年，第二次舉辦大型世界博覽會，也是2005年日本愛知世界博覽會之後，日本首次再度舉辦世界博覽會。

大阪將主辦2025年世界博覽會