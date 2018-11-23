本週發行量加權股價指數跌幅約為1.32%

（台灣英文新聞）根據臺灣證券交易所統計，11月23日發行量加權股價指數收盤為9,667.30點，較上週(11月16日)的9,797.09點下跌129.79點，跌幅約為1.32%。

台灣50指數收盤為7,279.80點，較上週的7,443.90點下跌164.10點，跌幅約為2.20%，寶島股價指數收盤為11,018.52點，較上週的11,150.21點下跌131.69點，跌幅約為1.18%。

產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲3.00%為最大，跌幅以水泥類指數下跌4.06%為最大，未含金融類指數下跌103.85點，跌幅約為1.28%，未含電子類指數下跌145.31點，跌幅約為1.02%，未含金融電子類指數下跌91.28點，跌幅約為0.77%。

本週集中交易市場總成交金額為4,668.91億元，全體上市股票成交金額為4,255.77億元，股票成交量週轉率為1.16%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,051.16億元，占全體上市股票交易金額24.70%

第二名，半導體類903.32億元，占全體上市股票交易金額21.23%

第三名，光電類488.22億元，占全體上市股票交易金額11.47%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.36%

第二名，光電類2.32%

第三名，電機機械類2.23%

累計今年年初開盤迄今共221個交易日，集中市場總成交金額為29兆4,571.20億元，市場日平均成交金額為1,332.90億元，股票成交量週轉率為75.26%，股票日平均成交量週轉率為0.34%。

2018年11月23日全體上市公司市場總值為新台幣29兆524.78億元，較上週(2018年11月16日)市值29兆4,733.23億元減少4,208.45億元，減幅約為1.43﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)