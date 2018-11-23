凱基銀與中華電信攜手　攻純網路金融服務新世代

（台灣英文新聞）中華開發金控董事長張家祝今日(23日) 與中華電信鄭優董事長聯袂宣布， 國內首件運用金融科技創新實驗計畫所打造的信貸商品， 將於12月5日正式上線。

這項新服務首創運用「電信行動身分認證」， 中華電信行動門號用戶使用手機操作3分鐘即可輕鬆線上完成信貸申 請，且參考電信資料讓信用加分， 幫助許多過去無法享有銀行服務的族群， 能以更便捷方式取得所需資金。

張家祝董事長於致詞時表示， 此項計畫是中華開發金控子公司凱基銀行以實際行動， 回應金管會推動普惠金融政策的具體作為。其可貴之處， 在於首創運用「電信行動身分認證」， 改造金融服務的申辦與核簽流程， 不僅提供消費者嶄新便捷的數位金融體驗， 也幫助從未與銀行往來的年輕族群或微型企業主，能獲得信用加分， 進而取得更合理的金融服務價格。

張家祝董事長指出，很榮幸在當前國內一片金融科技發展浪潮中， 開發金控旗下子公司凱基銀行能與電信業龍頭- 中華電信合作推動國內第一個金融監理沙盒實驗計畫， 體現開發金控集團與時俱進、持續引領產業發展的企圖心。 此合作案見證開發金控「專注發展金融創新、實踐普惠金融」 的經營方針，已逐漸開花結果，未來不僅是凱基銀行，中國人壽、 凱基證券等子公司，也將依循此實驗計畫的創新精神， 持續與中華電信等科技創新企業展開更多的合作， 共同研發多元化之創新金融科技服務。

另為鼓勵民眾參與監理沙盒行動身份認證實驗， 搶先體驗創新金融商品的安全及便捷， 凱基銀行於12月5日至明年1月31日推廣期間推出優惠方案， 民眾只要用中華電信門號申辦凱基銀行信貸且核貸及動用者， 可享電信資費折抵及優惠利率，預期非受僱、 SOHO族將是最大受惠族群。