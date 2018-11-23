櫃買中心通過5檔債券ETF指數資格認可

（台灣英文新聞）櫃買中心於今(22)日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議，共計審查通過富邦投信申請之「富時中國美元投資等級債指數」及「富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數」以及群益投信申請之「ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數」、「ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數」及「ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數」等5檔之指數資格。

櫃買中心表示，該等指數係分別為衡量中國機構發行之美元計價投資等級債券、全球10年期以上銀行產業之美元計價投資等級債券、15年期以上A級成熟市場大型美元公司債券、15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債券、7年期以上中國大型政策性金融債券(單一券10%上限)之績效表現，目前該等指數分別由417檔、70檔、248檔、52檔及20檔成分債券組成，目前指數之加權平均剩餘年期分別為4.57年、13.05年、24.58年、23.51年及9.31年。

依櫃買中心統計，截至11月21日止，櫃買中心債券ETF市場發行規模達2,894億元，超過我國整體ETF市場的40%，今年以來債券ETF的交易日均值達10.84億元，亦較去年成長293%。