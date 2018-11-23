青山中小學生演出《丑的「京」人》 帶學生走入京劇世界

（台灣英文新聞）汐止區青山國中小學昨 (23)日與台北新劇團合作辦理「藝術學習成果展」， 學生語劇團名角同台演出《玉簪記》一折〈秋江〉、《大鬧天宮》 一折〈弼馬溫〉及《丑而不醜、丑中見美》。精選兩段展演節目， 由台北新劇團演出風趣滑稽的艄翁、武功高強的孫悟空， 將京劇丑行的特色表現得淋漓盡致，讓台下師生驚呼連連。

青山表演藝術老師張晨昕參加國立傳統藝術中心舉辦的創意傳藝教案 競賽連三年獲獎，為學生爭取到劇團專業師資入班協同教學及劇團到 公演的寶貴資源。這學期八年級的學生在表藝課堂上學習「丑行」， 因此在展演時選擇了丑行最具代表的-武大郎， 武大郎的矮子功也是這次學習的重點。 八位男女同學將潘金蓮與武大郎的片段重新演繹， 有了新世代的語言放置在傳統的戲曲中，更顯丑行的逗趣； 而驢夫與武大郎雇驢的片段， 更是讓人清晰可見兩種丑行的念白與身段，加深觀眾對丑行的印象。 最後一段的猴，讓同學透過身段、五感經驗， 來體會國文課本中西遊記的人物角色。

學生何祐誠表示:原本上週撞傷腰手無法甩棍， 醫生說要兩星期才會好，為此無法公演好失望， 但是每次排演時都不放棄，站在旁邊仔細看、認真學， 要求自己一定要學會，果然皇天不負苦心人，腰傷竟然復原的神速， 很開心今天可以正式登台演出。

張晨昕老師表示:從105年京劇的四種行當， 106年旦行到今年第三年丑行的教案，設計概念皆是以『 學生能走入京劇世界』為核心，在京劇漸漸式微的情景下， 丑行因為功法特別辛苦，更是後繼無人。這次學生課堂上練矮子功、 棍法、掃堂腿等，每每練到大喊吃不消，比上體育課還操， 但是又累又苦之餘，又有一種苦盡甘來的成就感， 看到學生能歷經千辛萬苦又能堅持下來的意志力， 我相信孩子學到的不僅是傳統藝術的精隨， 更學到了吃苦耐勞的美德。