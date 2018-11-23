美聯社：中國因素為台灣選舉帶來不可小覷之影響力

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）九合一選舉24日舉行，《美聯社》今（23）報導，本次選舉被視為對蔡英文施政的一場全民公投，其中來自中國的壓力儼然成了不可輕忽的因素。

報導引述江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正之看法，中國因素及其對2020年總統大選之潛在影響力，使本次地方選舉格外受到關注。

報導分析，蔡英文2016年上任以來，兩岸政策如履薄冰，一方面維持台灣實質獨立地位，一方面又須避免採取黨內過於激進的獨派路線。除了強化台美關係，亦致力降低台灣經濟對中國市場之仰賴，鼓勵台商回流、同時與東南亞國家加深經貿交流。儘管美中關係陷入冰點，台灣反而受惠於美國擴大對台提供外交與軍事協助。

美國西肯塔基大學專精台灣政治研究之學者Timothy Rich表示，針對台灣外交關係與輿論所做的調查顯示，台灣選民並未指責蔡英文，而是對中國打壓台灣國際生存空間忿忿不平。

《美聯社》指出，中國無疑希望透過外交、經濟及軍事等打壓手段，侵蝕蔡英文政府之支持度。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）兩岸關係研究員Derek Grossman表示，「若民進黨在本次選舉失利，恐怕意味著中國企圖削弱蔡政府之策略果真能奏效。」