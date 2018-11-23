相約2024年　國際濕地科學家學會世界年會將在台北舉辦

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「2018國際濕地研討會」於22日閉幕，同時發表「2018國際濕地大會濕地保育台北宣言」(2018 International Wetland Convention Taipei Declaration on Wetland Conservation)。

林務局表示，依據《濕地保育法》及國家濕地保育綱領之精神，我們認知到，全國濕地保育應建立在國土空間發展之基礎上，採跨領域互惠交流方式，以流域生態治理區模式、國土綠色保育網絡之理念，建構廣義濕地生態系統。

由行政院農業委員會、內政部營建署、行政院環境保護署、經濟部水利署等共同協力、跨域合作，因應全球氣候變遷與永續發展方針，期望有效面對國內濕地保育的挑戰，促成生態保育與生存發展的明智使用。

「2018國際濕地大會濕地保育台北宣言」如下：

1.呼應《聯合國2030永續發展目標(SDGs)》及《里山倡議》精神，因應氣候變遷，結合國土規劃與濕地保育，以保護濕地生態、環境、水文與景觀等特質之完整性。

2.由高山、淺山、河川、平原、河口到海洋，建立「國土生態綠色保育網絡」，鏈結森、川、里、海與濕地，並以《里山倡議》精神與做法，擴大保育效應；跨域整合政府與民間單位，鼓勵在地(共同)參與，以完善濕地保育連結，促進綠色經濟發展。

3.為強化公私夥伴關係，邀請產官學研民代表，籌組跨領域之濕地保育政策諮詢平台，提升相關機關(構)濕地保育作為之整合與協調，並建立權益關係者參與機制，促成良善公私夥伴關係之建立。

4.積極推動與輔導「友善環境生產」，以保全農田、埤塘、水圳等濕地環境與人體健康，協助開創與行銷濕地共生產業鏈。

5.積極推動「濕地標章」，透過市場機制擴大社會參與濕地保育，及推廣環境教育，促進濕地地方產業之合作。

6.加強濕地科學研究與調查監測，依據生物多樣性與生態性服務價值，將珍貴濕地與周邊關聯環境及景觀，擴大保育範圍，擬定有效管理、明智利用之具體計畫；並避免有影響濕地功能之開發行為。

7.與國際濕地專業組織(如Ramsar Regional Center – East Asia、SWS PCP、WWF、WWT、National Geographic)共同合作，建立合宜機制，持續培訓濕地專業人才。

8.強化學校及社會大眾濕地保育宣導，建請相關機關編列寬裕經費挹注執行，並建議環境教育基金挹注濕地環境教育相關工作。

9.積極籌設「濕地基金」，優先保護自然濕地，或採適當替代方案，實現「濕地零淨損失」之目標。

10.定期檢討《2018濕地保育臺北宣言》成效，並歡迎與全力支持「2019 Joint Meeting for SWS Asia Chapter & Korean Wetland Society」、「WWF臺北辦事處」及「2024 SWS 世界年會」於台北之籌辦。

2018年國際濕地大會由行政院農業委員會林務局、內政部營建署、經濟部水利署、行政院環境保護署、行政院農業委員會水土保持局、特有生物研究保育中心及林業試驗所等共同辦理，大會系列活動自2018年11月19日起至11月25日止為期1週，包括濕地現地參訪及交流工作坊、國際研討會及濕地創意市集嘉年華。

11月22日，國際濕地科學家學會(SWS) 首度在亞洲頒發「國際濕地景觀卓越獎(WetScape Merit Award)」。受獎人包含林務局局長林華慶、台北市副市長林欽榮、國家地理學會亞洲區執行長李在哲(Jay Lee)及台北市公園路燈管理處處長黃立遠等4位，其中3位受獎人為台灣代表，顯示台灣濕地保育工作已獲國際肯定。

▲林務局長林華慶獲國際濕地科學家學會(SWS)頒發亞洲委員會國際濕地景觀卓越獎。（照片來源：林務局）

▲台北市公園路燈管理處處長黃立遠獲國際濕地科學家學會(SWS)頒發亞洲委員會─國際濕地景觀卓越獎。（照片來源：林務局）

▲國家地理學會亞洲區執行長李在哲(Jay Lee)獲國際濕地科學家學會(SWS)頒發亞洲委員會國際濕地景觀卓越獎。（照片來源：林務局）