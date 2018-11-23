2018台北國際旅展 觀光局主打海洋特色、濃濃台灣味

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2018台北國際旅展（ITF）23日至26日盛大登場，交通部觀光局在南港展覽館設立台灣觀光形象館，融合2019小鎮漫遊年概念，並呼應2020青色山脈旅遊年主題，以每個角落都有體驗，創造出原汁原味的台灣生活之旅。

今年以五大主題「討海-從海洋說起的生活」、「好客-從土地扎根的熱情」、「原味-織不完的故事」、「節慶-四季的碩果」與「在地味-來自在地的味覺饗宴」一次道盡臺灣的多元文化觀光特色。

在討海主題中，以海漂為主題且融入台灣10+島主題屋，並特別邀請到澎湖O2 Lab 海漂實驗室的創辦人唐采伶於展期間駐點於臺灣館，不僅將展示海漂的創作藝術，更透過手作體驗與親身經驗，和民眾分享愛海也要愛護海的重要性。

在好客的客家庄中，將客家竹藝幻化為趣味十足的客家童玩-竹槍，並邀請民眾透過「玩中學」，了解客家的美食與特色景點。織不完的故事，首度以原住民文化的織布為亮點，並請到素有尋根織旅之稱的編織達人比穗・保羅織出最美麗的原味村體驗屋。

現場更首度開進了在地好味的台灣餐車，以一天一滋味，分別提供「百年糕餅·郭元益」的喔熊OhBear月餅、「ICE MONSTER」的新鮮草莓綿花甜冰品、「型男文青主廚」的台灣限定糖葫蘆以及「等一個人咖啡」的台灣文青黑鑽咖啡，以每日限量概念現場分享給民眾。

為吸引國際旅客來台觀光，觀光局與國家表演藝術中心、台灣高鐵合作推出「兩人同行一人免費」到中、南部優惠專案，自11月27日起至明（2019﹚年1月31日止，凡持短期觀光簽證之外籍旅客，至指定通路購買高鐵單程乘車券，且目的地為台中以南高鐵站者，即可享有一次同區間第二人車票免費之優惠。

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