11/24投票記得帶4證件　當天若有競、助選拉票活動恐遭罰款

​■小編溫馨提醒: 網路流傳的公投案「小抄」有多種版本，且有各自不同立場的「標準答案」，建議大家投票前親自研究公投案內容後，按照自己的意願投票!!!

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）2018年九合一選舉11月24日(六)投票，今年共有10項公投案綁大選，再加上18歲青年首度有公投權，堪稱史上最複雜選舉。

候選人的競選活動於今天(11/23)晚間10時截止。中選會表示，11/24 投票日當天不能有任何競、助選活動，以Line或臉書拉票，構成競、助選行為，可能遭罰新台幣50萬到500萬元。

此外公民投票日為應放假日，具投票權勞工可依法放假一天。(參見勞動部官網說明)

11/24投開票流程方面，將先開選舉票，再開公投票。中選會預估24日(六)午夜12時前宣布選舉結果，25日(日)凌晨2時前宣布完整公投結果。

以下是關於投票流程與投開票注意事項的重點介紹。

【投票時間】

從11/24（六)早上8時至下午4時為止。下午4時整已在投票所排隊的選民，仍可完成投票。

【投票須備證件】身分證、印章、投票通知單(滿20歲以上者選舉、公投通知單各一張，共2張。滿18歲未滿20者，只有公投通知單1張)。

若沒帶印章，可用簽名、蓋手印取代；沒帶投票通知單也可以投票，只是必須請選務人員在一大疊名冊中找出你的名字，較浪費時間。

【20歲以上可以領哪些票】3至5張選舉票＋公投票

直轄市、省轄市有3張：直轄市長、直轄市議員、村里長+公投票

省轄縣有5張：省轄縣長、省轄縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長+公投票

直轄市山地原住民區有5張：直轄市長、直轄市議員、山地原住民區長、山地原住民區民代表、村里長+公投票

【滿18但不滿20歲可以領哪些票？】只有公投票

【投票流程】(如以下示意圖)

圖片來源: 中選會官網

進入投票所後，先領選舉票、圈選後投入票匭；接著再領公投票、圈選後投公投票匭。

選舉票、公投票都只能領一次，不能補領。一旦離開投票所，就不能再進入。

公投案有3個票匭，依照票匭上的標示，將3或4張公投票投入同一票匭(如以下示意圖)。

圖片來源: 行政院官網

【公投票有哪些】

❤第7案 反空汙

你是否同意以「平均每年至少降低1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量？

你覺得要減少火力發電( 避免空氣汙染) → 同意

覺得不用減少火力發電 → 不同意

❤第8案 反深澳電廠

您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？

覺得不用蓋深澳燃煤電廠 → 同意

覺得要繼續蓋深澳燃煤電廠 → 不同意

❤第9案 反核食進口

你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？

覺得不要進口到台灣 → 同意

覺得可以開放了 → 不同意

❤第10案 婚姻限一男一女

你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？

反對同性婚姻 → 同意

贊成同性婚姻 → 不同意

❤第11案 高中前不教同志教育

你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？

不贊成同志教育加入學校課程 → 同意

贊成同志教育加入學校課程 → 不同意

❤第12案 同志權益用專法保障

你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？

覺得應該另外立專法來保障同志婚姻→ 同意

覺得不需要另外立法的→ 不同意

❤第13案 東奧正名

你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？

覺得以後就是要用「台灣」（Taiwan）參加！ → 同意

覺得不要用「台灣」（Taiwan）參加 → 不同意

❤第14案 修民法保障同志權益

您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？

覺得直接修改民法婚姻章就好→ 同意

覺得還是另外立專法比較好 → 不同意

❤第15案 國中小性平教育

您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？

應該要教→ 同意

不需要教→ 不同意

❤第16案 以核養綠

您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」之條文？

贊成綠能還沒養成前，先繼續啟用核能（不要用燃煤火力） → 同意

覺得要繼續封鎖核能，用火力燃煤等方式 → 不同意

（更詳細內容可見中選會公投案電子書官網)

【其他注意事項】

★可攜帶小抄，但不能給別人看，也不能將小抄留在圈票處或投進票匭。

​■小編溫馨提醒: 網路流傳的公投案「小抄」有多種版本，且有各自不同立場的「標準答案」，建議大家投票前親自研究公投案內容後，按照自己的意願投票!!!

★不可帶手機進入圈票處（請留在投票所暫時置放區），不可以拍照。

★不可以亮票，不可以撕毀或攜出選票。

★不可以攜帶宣傳品去投票，也不可以穿戴有選舉或公投相關文字、圖像的服飾或物品。