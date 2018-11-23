中日新住民感人故事　圓夢獲頒永久居留證

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為關懷外籍移工及新住民在台生活情形，移民署署長楊家駿攜手陸委會研究委員何達仁、以及海基會處長張峯青等人，於近日拜訪桃園市移工工會及關懷訪視傑出新住民，其中，表現傑出的新住民分享自己的感人故事。

此次，拜訪及關懷訪視的對象許多，其中，桃環保尖兵台灣女婿喜瀨普美賢及微型企業創業楷模黃騏曼，藉此機會將他們努力奮鬥故事分享更多人，不僅內容激勵人心，更為社會提供正向力量。

日籍新住民喜瀨普美賢已來台生活多年，積極融入台灣社會並想要永久居住在台灣，他於4歲移居至玻利維亞，從小就在大自然的環境下長大，奠定他對環境保育的認知。於大學期間結識國人配偶李佳燕，婚後返回台灣居住，並在2014年成立寀呈股份有限公司，以S.E.E.做為先鋒品牌，利用聚乳酸（PLA）環保原料生產天然無毒、耐熱且可被生物利用分解的綠色生活製品。

喜瀨普美賢研發的產品，不僅進入台灣百貨設立專櫃成立自營通路，更成功跨足歐美市場且多次赴海外參展，其產品訴求『Design by Taiwan』的理念，將以台灣本土品牌商品跨足國際市場的目標前進，希望旗下綠色產品更能廣為人知。

日前，喜瀨先生申請外僑永久居留證已經移民署核准，署長楊家駿今日除前往關懷訪視外，並同時頒發喜瀨先生外僑永久居留證。

另外，來自中國江西的黃騏曼女士，生大女兒時深受台灣坐月子文化吸引，並曾在多家月子調理機構工作，因看好坐月子龐大商機，且效法保險經紀的服務概念，於100年創立紫莉月子經紀公司，代理多家月子餐提供多樣式選擇，並為準媽媽提供「一條龍」量身配套服務，從孕期養胎、外送月子餐、產後護理、月子保母及彌月禮都是服務範疇。黃女士這種創新服務模式，多次獲得政府的獎項及肯定。

署長楊家駿表示，新住民及移工是國家不可或缺的新力量，有很多新住民及移工很傑出，對台灣社會及經濟貢獻良多。以前移民輔導，以新住民及新二代為主要目標，今年加強與外籍移工的連結，各地服務站也會到移工場合關懷訪視，並與勞政及移工團體等合作，提供必要之協助。也希望社會大眾體諒他們在異地打拼的辛苦與離鄉背井心理的鄉愁，讓移工朋友感受到尊重與關懷，把台灣當作自己的家。