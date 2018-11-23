中華奧運稱東奧正名影響選手權益　網友狠打臉、呂秋遠指勿落中國口實

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）「東奧正名公投」是否影響選手參賽權利中華奧會與民間意見領袖看法不同調，知名律師呂秋遠昨（22）日也跳出針對「東奧正名公投」一案表示，如果台灣人繼續不敢表態「希望以台灣名義參賽」，反而會讓中國達到他們想要的目的。

中華奧會16日在粉絲專頁大喇喇「呼籲」選民「申請更名絕對會影響選手參賽權」，之後被網友打臉非事實，而意見領袖更指為何要自我閹割，稱中國這位霸凌者的意？

臉書用戶陳奕楨日前研究資深中華奧會人員發給國際奧會的說辭，以及國際奧會對該人員去函的回覆，指出是「中華奧會向國際奧會展現出自己是被欺凌者的姿態，而且顯示自己並不想改名」，但國際奧會回函指不干預當地程序，而且完全尊重表達自由。」至於名稱，國際奧會執委會表示今年5月在瑞士洛桑就已確認不會准許中華奧會名稱的更改，對於選手權益部份，國際奧會也未提選手不能參賽。

知名律師呂秋遠22日指出，按照目前中華奧會的舉動與表態來看，就算公投通過，他們絕對不會按照公投決議進行，因為根據公投法第30條的規定，公投結果本來就不能約束民間團體或個人，政府也無權能管。

但他提醒，如果連台灣人都因擔心要求正名會害運動員無法出賽，就不敢表態希望以台灣名義參賽東奧，「反而會達到中國他們想要的目的，此後中國就更有理由可以宣傳，台灣人非常喜歡中國台北這個名稱」，如果想要改名就是在挑釁。

呂秋遠指出，「只因為這個國家的人民內部表態，希望以台灣名義參賽？如果這樣都得被除籍，其實改不改名都不重要，反正人家不讓你去就是不讓你去」。

就算被中止承認、被禁止參與奧運，通過審核的選手仍能以個人名義出賽，如同俄羅斯被禁參與冬奧情況一樣，中華奧會不該自我閹割，恐嚇選手，放任中國對台灣在國際場合上的欺凌。