(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)最新外電報導,多名武裝份子在巴基斯坦當地時間23日上午9點30分左右,在最大城市喀拉蚩(Karachi)發動疑似恐怖攻擊。武裝份子投擲多枚手榴彈並朝中國領事館警衛開火。目前已知有兩名警衛死亡。

目擊者指出:「約有三、四名可疑份子企圖闖進領事館。」當時雙方曾激烈交火,中國領事館建築也冒出濃煙。不過這些武裝份子的行動並未成功。

Karachi terror attack. Seemingly an attempt to enter and capture a building, Chinese consulate or another set-up. More info to follow pic.twitter.com/w04fkOfOzX