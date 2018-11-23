紐時：中國假消息介入選舉 台灣人民當須自覺

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）紐約時報22日撰文分析，隨著台灣選舉在即，中國似正以一種新式武器－俄國式的干預手段－試圖影響選情。

文中指出，本次地方選舉被視為蔡英文政府的執政成績單，但台灣官員警示，中國企圖利用台灣的言論自由散播假消息，遂其政治目的。報導引述蔡英文上周的臉書貼文，「有些人以為，假的事情只要大聲說，就會變成真的。但我們不能讓這種奧步得逞。」

台灣新聞媒體和社群網站常充斥著假資訊，包括來源不明的中國軍演畫面，以及台灣旅客受困日本機場卻遭漠視的錯誤報導。今年9月，批踢踢（PTT）盛傳一則消息，稱受困日本大阪關西機場的台灣旅客，若自稱是中國人，就能由中國領事館派出的巴士載離機場。

消息一出引發台灣輿論大肆抨擊，指政府未盡照顧人民之職責，甚至導致駐大阪辦事處處長蘇啟誠採取死諫的極端方式。該消息後來遭日本當地機場目擊者駁斥，而PTT鄉民追查最初貼文來源，赫然發現是來自北京。

專文指，選前排山倒海的假資訊，似是為了破壞蔡英文政府的威信，同時為親中政治人物提供助力。

針對台灣指控，中國國台辦發言人馬曉光稱蔡英文的臉書貼文才是「假新聞」，「不值得反駁」。馬曉光強調所謂中國干預台灣選舉等指控「全是憑空捏造，希望台灣同胞不要相信」。

此外，專文舉高雄選情為例，指民進黨候選人陳其邁原本穩操勝券，但其律師10月時向記者表示，已掌握證據，在台灣社群媒體大肆詆毀陳其邁的假消息，源頭多來自國外，部分帳號來自中國IP。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國際網路政策中心（International Cyber Policy Center）資深分析師Danielle Cave認為，台灣政府應致力提高公民意識，對介入本地事務的祕密行動有所認識，「若人民渾然不知到底發生了什麼事，那麼政府再怎麼努力對抗都是枉然。」