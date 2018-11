台灣明日公投獲全球肯定　瑞士：台灣民主有我們的基因

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)明(24)日台灣第一次大規模公投即將上路,引起國際關注,尤其瑞士更是對這個東亞國家,和該國一樣萌芽出直接民主制度,感到十分開心,並直呼台灣年輕的民主制度,有瑞士的基因。

瑞士媒體《瑞士消息》回顧,台灣代表團在9月,曾參訪瑞士,除了觀看了壯麗自然風景外,還考察了投票所及計票過程。代表團認為,我國可以從瑞士,學習到很多寶貴經驗。

瑞士駐台灣代表告訴《瑞士消息》,促進民主是瑞士憲法賦予他們的職責,並誇獎台灣是亞洲直接民主制最發達的地方。

《瑞士消息》指出,台灣的民主,往往是發生在辦公室、公車、甚至是計程車裡,且計票時選務人員必須高舉選票,供所有現場民衆觀看,避免舞弊或不公。

《瑞士消息》特別向全球讀者介紹,台灣民衆多半來自日本、中國、以及16個原住民族,

This all happened in a country(按:台灣) where people of Japanese and Chinese origin live alongside 16 indigenous groups.