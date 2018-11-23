(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)明（24）日台灣第一次大規模公投即將上路，引起國際關注，尤其瑞士更是對這個東亞國家，和該國一樣萌芽出直接民主制度，感到十分開心，並直呼台灣年輕的民主制度，有瑞士的基因。

瑞士媒體《瑞士消息》回顧，台灣代表團在9月，曾參訪瑞士，除了觀看了壯麗自然風景外，還考察了投票所及計票過程。代表團認為，我國可以從瑞士，學習到很多寶貴經驗。

瑞士駐台灣代表告訴《瑞士消息》，促進民主是瑞士憲法賦予他們的職責，並誇獎台灣是亞洲直接民主制最發達的地方。

《瑞士消息》指出，台灣的民主，往往是發生在辦公室、公車、甚至是計程車裡，且計票時選務人員必須高舉選票，供所有現場民衆觀看，避免舞弊或不公。

《瑞士消息》特別向全球讀者介紹，台灣民衆多半來自日本、中國、以及16個原住民族，

This all happened in a country（按：台灣） where people of Japanese and Chinese origin live alongside 16 indigenous groups.

並在2000年，第一次透過民主選舉，選出總統。但中國似乎對此不是很開心，我國當局也忙於對付中國假消息。請參考我們的時評：

台灣明日公投獲全球肯定 瑞士：台灣民主有我們的基因