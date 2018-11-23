〈時評〉反「東奧正名公投」　林鴻道愧對台灣人民？

「東奧正名公投」前夕，發生令人遺憾的荒唐事件。中華奧會主席「林鴻道」不願正面參與公投辯論的反方代表，卻選擇「奧步」，前進高雄左訓中心「脅迫」、「欺騙」選手連署反公投。身為台灣中華奧會主席的林鴻道，明明看得懂英文，卻故意曲解國際奧會英文來函的內容。

2020東京奧運台灣正名行動聯盟發言人劉敬文說，東奧正名行動小組中，有過去的奧運選手、2位擔任過體育相關事務的政務官，以及多位國際法專家，而中華奧會的成員，卻是靠運動員賺過手錢、承包政府案件的民間公司老闆或人員，通通都是生意人，他們說得話能信嗎？

中華奧會所說的申請正名就會被國際奧會停權，根本是錯誤的前提與推論。因為東奧正名公投本身是台灣內部事務，公投通過的立即效果，就是向國際社會表達台灣人要用台灣的名字，其次才是政府要將公投內容視為內部政策研議如何實現。劉敬文氣憤地說：「有這種中華奧會還需要中國打壓嗎？」

林鴻道是以建設為核心的「宏國集團」主要掌權者之一，在宏國集團中主攻飯店事業。自2017年起，透過媒體大肆報導，林鴻道公開表示，他每年將捐出2,000萬元投入「菁英育才計畫」，培養8到18歲的台灣體育選手，而且未來6家新飯店的盈餘也將全數用來作公益；這些飯店包括台北凱達大飯店、板橋凱撒大飯店、希爾頓大飯店、趣陶漫旅、阿樹國際旅店及台北凱旋酒店等。

近日有媒體報導，台灣目前的國際體育領域名稱，被過去的國民黨政府有意地弄到只能使用「Chinese Taipei」，意指中國台北。而近十年來有12個國家在國際奧委會正名，為什麼台灣不能改？不敢正面參與公投辯論的中華奧會本就是國民黨舊勢力、是既得利益者、是中國傳聲筒，一直以來與中共國台辦言論一致，恐嚇台灣體育選手、公然與台灣人民為敵。

全世界稱呼我們為台灣，為什麼台灣人要正名卻不行？前行政院體委會主委楊忠和質疑林鴻道為什麼沒有替台灣人說話，而是站在與我們對立的中國那一方。全世界只有一個國家會主動反對台灣正名，就是中國。因為他們想要統戰，而中華奧會動作頻頻，不斷打壓選手連署東奧正名公投，是明面地幫助中國併吞台灣，算是一種商業手段的輸誠嗎？！

台灣是一個民主國家，公投是正常民主國家公民的權利。此一時刻，是我們坦然勇敢地向國際社會表達台灣人要用台灣正名、展現台灣國格立場的好時機。