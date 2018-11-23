迎接2019第一道曙光 宜蘭太平山提早開放入園

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）距離跨年剩下一個多月，想好要去哪裡迎接2019年第一道日出曙光了嗎？元旦當天太平山國家森林遊樂區提早於3:00開放入園，當天入園的遊客，憑發票購票人數，每人贈送一張太平山2019年限量版翠峰湖日出書籤，作為專屬紀念的經典收藏。此外，部分路段實施交通管制措施，請民眾特別注意。

位於海拔2,000公尺處的太平山向來都是賞日出的絕佳地點，在群山環抱之下，有時還會出現美麗壯闊的雲海宛若仙境，日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景致美不勝收。

據中央氣象局表示，2019年元旦太平山日出時間預估在6點30分至6點50分間，為讓遊客能提早到達太平山各觀景台迎接2019年第一道曙光，園區當天提早於凌晨3點開放入園。

太平山區內峰景觀道路元旦上午3:00~9:00間將實施「時段單向通行」交通管制措施。圖/太平山國家森林遊樂區提供

由於當天為維持生態旅遊及交通品質，太平山區內峰景觀道路元旦上午3:00~9:00間將實施「時段單向通行」交通管制措施，翠峰景觀道路6:30後禁止車輛進入，直至9:00後正常開放。另外08:00前限制車輛自翠峰湖通行至太平山莊；另外翠峰湖環山步道部分路段施工封閉(封閉路段為西入口0K至2.5K處)，前往該步道旅客請由東入口(翠峰景觀道路16.5K處)進入，遇步道封閉指示時請原路折返。

活動詳情將於太平山FB粉絲團、台灣山林悠遊網及太平山森林遊樂區專網發布，或電洽太平山管理中心(03-9809805)及售票站(03-9809619)詢問。

迎日出建議路線。圖/太平山國家森林遊樂區提供