移民署「新」生代加入　結訓典禮輕鬆感人

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）今（23）日為移民署移民班第六期結訓典禮，內政部長徐國勇出席，參加結訓典禮學員共142人，大部分的學員皆擁有國際或國內大學以上學歷，他們都通過基礎教育訓練以及專業訓練，並將分發到移民署各單位接受實務工作。



結訓典禮邀請外語能力突出學員上台自我介紹，現場氣氛輕鬆活潑（圖/台灣英文新聞）

今日結訓典禮隆重開幕，除了緊張刺激的頒獎典禮外，移民署還特別安排「星光大道」創意表演，學員用他們擅長的各種外語表演說唱，並向在場的觀眾介紹自己，營造輕鬆活潑愉快的氛圍，與會包含142位學員及家屬，內政部長徐國勇也親自出席。



內政部長徐國勇上台致詞勉勵學員（圖/台灣英文新聞）

徐國勇致詞時表示，結訓的學員即將成為移民署官員，同時也代表國家門面，然而，除了要給人良好的第一印象外，也要替國家安全把關。

徐國勇說明，學員皆來自不同領域，並兼具各國語言專長，除了優秀語言能力也擁有不同專業執照，都是非常優秀的人才，十分多才多藝。可見各路人才都投入移民署行列，而這也代表移民署為一個可以讓人施展抱負的平台，接下來，移民署的工作和許多政府部門都有緊密的合作關係，他對此深表信心。

徐國勇強調，我國是多元文化的社會，不同的文化是我國力量的延伸，學員不僅要當國境安全守門員，更是新住民守護者。



頒獎典禮頒發四等班及三等班的優秀前三名（圖/台灣英文新聞）

因應政府新南向政策，內政部移民署特別聘請東南亞語系的專業師資開班授課，為將來派駐東南亞各國培育新秀，並積極深化與國際交流，積極推動移民相關政策。

徐國勇接受媒體聯訪時，對於台灣未來的發展表示，台灣為國際化社會，歡迎各國優秀人才來台發展，而在結訓的移民官中，他們具備重要的國際語言能力，包括俄文、英文、日文、西班牙文、韓文等，可見台灣也十分歡迎外國人來台觀光或是留/遊學。