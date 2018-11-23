福華大飯店集團X JR東日本飯店集團 合作結盟

福華大飯店集團為台灣知名連鎖飯店，JR東日本飯店集團以東日本為中心，經營多達48間飯店，並持續擴展其版圖，為日本當地的核心連鎖飯店集團。

為共同促進在日本與台灣市場的品牌認知及競爭力，日本飯店股份有限公司(JR東日本飯店總部)東京都豐島區、代表董事社長里見雅行和福華大飯店集團(福華大飯店)總部董事長廖慧明攜手結盟，透過雙方資源共享、業務合作及教育提升的互惠交流，強化經營模式，積極爭取海外市場。

福華大飯店集團及福泰飯店集團兩品牌為台灣知名連鎖飯店，旗下共擁有不同型態的旅店，包括城市飯店(City Hotel)、渡假飯店(Resort Hotel)及商務飯店(Business Hotel)，再加上今年五月與日本山形縣密切關係的溫泉渡假飯店山形閣，總客房數多達3,200間，營業據點涵蓋全台，堪稱台灣最大的連鎖飯店集團。

JR東日本公司為最早跨足鐵道事業以外事務並積極發展多角化經營的公司，並涵蓋車站商場、購物中心與廣告、住宅等，將其稱為「生活服務事業」，其中JR東日本飯店為旗下之集團式飯店，位置均位於東京、東北信越地區的新幹線及鐵路主要車站，旗下擁有超過48間旅店，並提供豪華、都市及商務3種型態，是探索日本魅力的最佳選擇。

今年11月，雙方同時宣布將成為策略結盟夥伴，以資源共享、業務合作及教育提升等三方面的交流，帶給消費者更便利的住宿體驗。福華大飯店集團表示：「透過交換會員量體及優化資訊平台，迅速提供雙方消費者資訊，擴大經營模式，並於官網設置彼此的資訊連結，共同支援海外市場營運。未來將於台、日兩地設置雙方辦事處，協助處理海外市場業務，並增加雙方人員的研修及教育訓練，提升全方位的服務品質。」