對抗中美移民集團　川普允許軍隊使用高殺傷力武器、必要時封鎖邊境

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)中美移民集團最新消息：川普除了表示將允許美墨邊境部隊，使用高殺傷力武器外，還考慮直接封鎖美墨邊境。

日本《時事通信》報導，川普於當地時間22日，在佛羅里達州表示，為了組織中美移民集團繼續北上，越境進入美國，已准許駐扎美墨邊境的美國軍人，使用高殺傷力武器，對抗移民。

另外，根據報導，川普還警告，若情況失去控制，也不排除完全封鎖美墨邊境的選項。

《時事通信》介紹，目前美墨邊境部署有5800位美軍，負責協助邊境管理人員。

詳細情形請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/10/19 11:20）

川普在推特上，表示瓜地馬拉、宏都拉斯、以及薩爾瓦多等國領袖，放任民衆及犯罪人士，通過墨西哥進入美國。

他警告，除了將停止對這些國家的援助外，還會要求墨西哥配合阻止非法移民，進入美國。若墨西哥不合作，川普揚言動用軍隊，封鎖南方邊境。最後，他不忘批評是民主黨，造成美國今天邊境法規過弱，無法阻擋非法移民。

（發稿時間：2018/10/20 11:10）

日本《產經新聞》報導，當地時間18日，有來自中美洲宏都拉斯等國的大約3000名移民，抵達墨西哥南部邊境。

根據報導，其中有部分移民，已跨越河川，抵達墨西哥境内，但該國似乎無力獨自應付如此大量的移民集團，因此已向聯合國請求支援。

中美瓜地馬拉與墨西哥邊境橋梁，可見大批移民（當地電視報導畫面。美聯社提供）

《產經新聞》介紹，根據墨西哥目前出入境政策，欲進入墨西哥者，必須持有護照、簽證等入境證件，或是申請難民，否則一律驅逐出境。

（發稿時間：2018/10/23 10:01）

川普在推特上表示，墨西哥軍警似乎無法阻止中美移民集團，前往美國南方邊境，並指控集團内有犯罪人士，以及未知的中東裔民衆，因此他已特別警告邊境警察以及軍方，務必提高警覺。

另外，在另一則推文中，川普則是指控瓜地馬拉、宏都拉斯、以及薩爾瓦多，未能停止民衆試圖離開本國，非法入境美國的企圖，因此將大幅減少、取消對這三個國家提供的援助計劃。

（發稿時間：2018/10/23 14:53）

日本《NHK》報導，北上民衆一開始，大約只有160位宏都拉斯人，但在路程上不斷有人加入，目前已有超過7200，參加移民隊伍。

對此，根據報導，尼托於昨（22）日出席一場會議時，表示部分北上民衆為非法移民，並警告他們若維持現在的態度，不只美國去不成，可能也無法待在墨西哥，暗示他們可能被遣返。

《NHK》介紹，墨西哥政府要求這些民衆，照規定申請難民身份，而目前已經有超過1000人，向相關單位提出申請。

（發稿時間：2018/10/24 17:18）

日本《產經新聞》報導，川普在當地時間昨日，於白宮記者會中，表示雖然自己沒有證據，能證明有身份不明中東分子，混在中美洲北上集團中，但可能性相當高。

另外，根據報導，副總統彭斯也附和川普，表示在如此大規模的移民集團中，不可能沒有中東人士，並引述宏都拉斯總統説法，指控反美委内瑞拉總統，向北上集團提供金錢援助。

而美國國務卿龐皮歐，也在同一天的記者會中，強調無論發生什麽事，這些人都無法非法進入美國。

《產經新聞》分析，期中選舉即將登場，因此川普最近為了制衡對移民寬容的民主黨，開始積極在選舉活動上，提到移民議題。報導舉例，他日前在一場期中選舉活動上，表示中美洲北上集團，與民主黨有密切關係。

（發稿時間：2018/10/25 10:55）

日本《產經新聞》回顧，墨西哥總統恩里克·潘尼亞·尼托（Enrique Pena Nieto）曾表示，不遵守法律者，無法繼續待在墨西哥，更無法前往美國，但内政部長卻拒絕明確表示，警察是否會阻止移民集團，持續北上。

根據報導，目前墨西哥警察，幾乎沒有對移民集團，動用強制力，而團内人員也能在當地民衆糧食支援下，持續往北方移動。《產經新聞》介紹，雖然墨西哥國内，有人要求對北上團體，採取人權措施，卻幾乎沒有出現反對移民的排外聲浪。

不過，報導分析，墨西哥現在積極想與美國改善關係，因此若日後有更大規模移民集團，試圖進入墨西哥，則該國恐難保目前寬容態度。

（發稿時間：2018/10/26 09:34）

日本《NHK》報導，川普於當地時間昨（25）日，在推特上表示，絕對不會允許中南美洲移民集團，入境美國，並威脅將動員軍隊，阻止他們入境。

另外，川普還警告移民集團，立刻返回母國，並建議他們若希望移居美國，應該像其他幾百萬人一樣，乖乖申請公民權。

根據報導，目前在美墨邊境，已經有部署將近2000名民兵，但美國國防部長馬提斯表示，為了安裝圍籬，將再加派至少800人。

（發稿時間：2018/10/26 14:38）

日本《NHK》報導，雖然現在有些移民集團成員，已心灰意冷，折返回宏都拉斯，但仍不斷有新人從瓜地馬拉加入，因此依照當地政府説法，目前整個集團的規模，似乎已經超過6000人。

根據報導，當地時間昨（25）日，有大量參與北上集團民衆，抵達距離美墨邊境還有1300公里的皮希希亞潘（Pijijiapan），並接受當地公民團體的醫療及糧食支援。

《NHK》分析，參與北上集團得大多數民衆，都沒有折返回家的意思，因此隨著他們愈來愈接近美墨邊境，情況可能更趨緊張。

中美移民集團（美聯社）

（發稿時間：2018/10/26 17:40）

日本《時事通信》引述美國《華盛頓郵報》報導，表示川普目前正考慮，以國家安全為由，全面禁止中美洲民衆，在美國申請難民資格，來停止移民集團持續北上，並換得期中選舉的選票。

報導介紹，一旦這些民衆被剝奪申請難民資格的權利，美國政府將有權將他們立刻遣返。

根據《時事通信》，美國法律給予位於美國領土内的外國人，申請成為難民的權利。雖然通過的機率不高，只有一成，但在法院審理期間，他們可以繼續待在美國，有一些甚至就這樣潛逃，繼續非法滯留。

（發稿時間：2018/10/27 11:14）

日本《NHK》報導，美國國防部長馬提斯，在當地時間昨（26）日宣佈，為回應美國國土安全部要求，決定派遣軍隊赴美墨邊境。

報導引述美媒説法，表示美國可能會派最少800位士兵，前往阻止中美洲北上移民集團，跨越邊界進入美國。

（發稿時間：2018/10/30 11:50）

日本《產經新聞》報導，美國北方司令部司令泰倫斯·歐蕭尼西（Terrence O’Shaughnessy）在當地時間昨（29）日，表示為組織中美洲移民集團繼續北上，將在美墨邊境部署大約5200位士兵。

根據報導，預計部署的兵種，有陸軍工兵、航空部隊及醫療部隊等，負責支援運送邊境管理人員及其他相關支援。

對此，報導引述專家説法，表示移民集團對邊境地區民衆來説，構成經濟和治安威脅，因此川普可能希望透過派遣軍隊，來吸引支持共和黨的白人選民，幫助期中選舉選情。

（發稿時間：2018/10/30 17:38）

日本《共同社》報導，當地時間昨（29）日，有大批中美北上移民集團成員，從瓜地馬拉西南部，橫渡河川進入墨西哥。

對此，根據報導，當地警方派遣大量人力，逮捕越境者，並將他們帶回問話，場面混亂。

《共同社》引述墨西哥媒體報導，表示該國内政部長表示，瓜地馬拉通知，移民集團中，有躲藏攜帶武器之犯罪分子，因此將便強化邊境警備。不過，内政部長承諾，有正當理由者，將允許入境。

中美移民集團橫渡河川，自瓜地馬拉進入墨西哥（美聯社）

（發稿時間：2018/11/01 11:37）

日本《時事通信》報導，川普在當地時間昨（31）日，表示將把緊急部署在美墨邊境的軍人數，從現在的5200人，提高到大約1萬5000人，以避免中美移民集團北上越境，如願進入美國。

另外，根據報導，川普再次警告，如果中美國家不阻止移民集團繼續北上，將停止對它們的經濟支援。

（發稿時間：2018/11/02 12:02）

日本《產經新聞》報導，墨西哥政府表示，在移民集團中，發現兩位宏都拉斯人，其實分別是毒品及殺人罪的通緝犯，因此將他們驅逐出境。

另外，根據報導，墨西哥還有傳出移民配備搶和燃燒彈，與警方抗衡的情形，因此民衆反對該國政府採取人道措施，對待移民集團的聲音，可能會愈來愈大。

《產經新聞》引述墨媒報導，表示該國内政部長得到瓜地馬拉政府消息，透露其實有犯罪集團，混在移民集團内北上，並加強邊境管制，但似乎仍無法阻擋人群越境。

報導介紹，移民集團民衆主要來自犯罪集團猖獗的薩爾瓦多等中美國家，因此之後也不能排除犯罪集團，僞裝成移民越境的可能。

中美北上移民集團在墨西哥（美聯社）

（發稿時間：2018/11/02 13:45）

日本《時事通信》報導，川普在當地時間昨（1）日，在白宮記者會中表示，若移民集團對美國邊防人員，進行投擲石塊等攻擊，將考慮允許他們使用槍支反擊。

根據報導，川普補充，美國也在考慮，限制非法越境移民，能在美國申請難民地位的地點。

《時事通信》介紹，川普還強調，非法移民威脅美國國内勞工權益，並成為納稅人的負擔，導致公衆危險，態度相當強硬。

（發稿時間：2018/11/03 11:10）

日本《時事通信》報導，川普昨日説明，美國邊防人員在應對逐漸北上，抵達美墨邊境的中美洲移民集團時，不會開槍，收回先前強硬措辭。

不過，根據報導，他稱自己先前，並沒有說會對移民集團「開槍」，只有說會對他們「使用槍支」，並警告若移民集團有攻擊美國人員情事，將面臨長期拘留。

（發稿時間：2018/11/06 14:27）

日本《時事通信》報導，來自貧窮、治安問題嚴重的中美宏都拉斯等國移民集團，在北上3周後，抵達墨西哥城，距離美國邊境還有一半的距離。

報導引述墨媒説法，表示早在3日，就已經有17人抵達墨西哥城。到了5日上午，則達到2200人左右，因此該市便開放體育館供移民集團成員休息，並提供免費的食物及醫療。

中美移民集團頭陣抵達墨西哥城，在室内體育館休息（美聯社）

《日本經濟新聞》報導，若移民集團能保持目前移動速度，他們最快能在本周内抵達美墨邊境。

不過，根據報導，也有一些民衆考慮，停止北上，留在墨西哥，而該國政府也已承諾，將在一定條件下，對移民提供就業、醫療、以及孩童教育等福利。

（發稿時間：2018/11/08 12:25）

中美北上移民集團頭陣，已抵達墨西哥首都墨西哥城。集團領袖透露，他們將與墨西哥候任總統洛佩斯·奧布拉多爾（Lopez Obrador）見面。

《日本經濟新聞》報導，中美北上移民集團頭陣代表，在當地時間昨（7）日，透露他們將與奧布拉多爾見面，但未説明詳細時間、地點，且奧布拉多爾方面，也沒有發出任何相關聲明。

報導介紹，奧布拉多爾曾承諾，在自己下個（12）月正式上任後，將給移民集團成員工作簽證，鼓勵他們待在墨西哥。

《日本經濟新聞》報導，目前北上移民集團頭陣部分民衆，已準備繼續北上，往美墨邊境移動，但人權團體勸告，他們應該集體行動，以確保安全，因此現在仍有大量移民，在墨西哥城市政府提供的設施内休息。另外，他們似乎尚未決定，之後北上的詳細路徑。

（發稿時間：2018/11/08 17:38）

中美移民集團頭陣，已抵達墨西哥首都墨西哥城，並預計繼續往北移動，前往美墨邊境，進入美國。然而，媒體報導，有部分民衆決定，留在墨西哥生活。

日本《產經新聞》報導，當地時間昨（7）日，有大量中美移民集團民衆，在墨西哥城政府機構前，大排長龍，等著申請墨西哥工作許可。

根據報導，當地NGO民衆向中美移民集團民衆説明，進入美國的難度相當高，而且就算他們成功抵達邊境，也會耗費好幾個月甚至好幾年，跑完移民申請流程，在此期間，他們必須待在墨西哥。

《產經新聞》報導，一位宏都拉斯移民聼完申請後，表示自己是一時興起，才參與移民集團，但是完全沒有帶身份證件，並對申請美國移民如此困難，感到相當挫折。另一位移民則説明，自己對川普強勢的言行，感到相當擔心。

報導介紹，一位NGO員工表示，在6日聼完她説明的移民，幾乎都放棄前往美國，轉為申請為期一年的墨西哥工作許可，並預測到最後，可能有9成的移民，放棄前往美國，選擇留在墨西哥。

《產經新聞》介紹，雖然墨西哥政府一直以人道態度，面對中美移民集團，但並沒有積極推廣該國工作許可制度。報導分析，每年大約有1萬2000人，會從中南美洲前往美國，但墨西哥沒有能力獨自吸收這麽龐大數量的移民，因此猜測墨西哥政府應該感到相當緊張。

（發稿時間：2018/11/09 10:59）

日本《時事通信》報導，薩爾瓦多總統薩爾瓦多·桑切斯（Salvador Ceren），在當地時間昨（8）日表示，他們無法停止自己國家民衆，北上前往墨西哥和美國，並強調停止暴力犯罪問題，以及防止民衆前往美國，與家族團聚，也是不可能的要求。

不過，他仍表示，薩爾瓦多政府必須採取必要措施，讓民衆知道前往美國和墨西哥後，可能遇到的困難，以及長距離移動的風險。

薩爾瓦多總統薩爾瓦多·桑切斯（Salvador Ceren）（維基百科）

（發稿時間：2018/11/09 11:36）

中美移民集團頭陣，現在已抵達墨西哥首都墨西哥城。雖然部分民衆已選擇回國，或是留在墨西哥城，放棄前往美國，但他們的行動仍引起反移民的川普不滿。媒體報導，川普計劃在當地時間今（9）日，宣佈新移民法規細節，決定禁止那些國家非法入境美國者，申請難民身份。

《紐約時報》報導，川普將動用法律賦予他保護美國國家安全的權力，發動新移民法規，拒絕非法入境美國者，申請難民身份。雖然目前官方尚未透露詳情，但報導引述美國政府内部人士，以及人權團體分析，認為川普希望透過此規則更改，來阻止中美移民集團進入美國。

報導介紹，美國政府預計在當地時間今日，宣佈哪些國家會受影響，並將在刊憲（be published in the Federal Register）後，立刻緊急生效。

《華盛頓郵報》分析，根據美國目前移民法規，任何抵達美國領土者，都可以申請難民身份，不問是否為合法入境。在申請後，會由官員進行面試，判斷他們是否有真的在原居住國感到懼怕（credible fear），才被迫要前往美國申請難民身份。

之後，根據報導，官員會告知他們開庭日期，並將他們釋放。

因此，若川普新制成真，非法入境美國者，將喪失申請難民權利，不過《華盛頓郵報》介紹，他們仍可以申請「暫緩遣返」（withholding of removal），繼續待在美國，但這不會讓他們有資格申請綠卡，且他們隨時可以被遣返。

（發稿時間：2018/11/10 11:42）

目前在墨西哥城停留的中美移民集團部分民衆，已起身離開，準備繼續往北移動。

《日本經濟新聞》報導中美移民集團頭陣部分民衆，在當地時間昨（9）日，離開臨時收容中心，開始繼續北上，前往美墨邊境。

不過，根據報導，開始移動的，大多是10歲到20歲的男性，而女性、小孩、以及病人，則大多還待在墨西哥城休息，預計當地時間今日，才會跟隨出發。

《日本經濟新聞》回顧，在當地時間8日，大約250位中美移民，遷往聯合國難民高級專員事務所附近遊行，要求聯合國為他們提供前往美國邊境的巴士，卻遭到無視。之後，移民集團決定，就算沒有巴士，也要走到美墨邊境。

報導猜測，雖然他們仍在考慮之後路線，但從安全面考量，他們最後應該會前往墨西哥下加利福尼亞州最大城市提華納，並試圖進入美國加州。

中美移民集團民衆達成墨西哥城地鐵移動（美聯社）

（發稿時間：2018/11/14 14:17）

媒體報導，中美移民集團頭陣部分民衆，已抵達美墨邊境。

日本《時事通信》報導，中美移民集團頭陣部分民衆，已抵達墨西哥邊境城市提華納，準備進入對移民較寬容的加州。

報導引述當地媒體説明，表示當地時間昨（13）日上午，有357名中美移民集團民衆，搭乘9輛巴士，進入提華納，並前往支援設施休息。

《時事通信》報導，一位民衆告訴當地媒體，他非常高興能抵達提華納，並感受到活著的希望。

（發稿時間：2018/11/15 10:42）

為阻止中美北上移民集團，進入美國領土，川普下令部署將近5900名美軍，守衛美墨邊境。當地時間昨（14）日，美國國防部長馬提斯，訪問駐守邊境美軍，強調這是維護美國國家安全的必要措施。

《華盛頓郵報》報導，馬提斯與美國國土安全部長克絲珍·尼爾森（Kirstjen Nielsen），一同訪問駐守美墨邊境的美國軍人。他強調，派遣部隊駐守邊境地區，是為了保護邊防人員，符合道德基準，並回顧其實早在20世紀初，美國就有進行類似部署，以防止墨西哥革命軍越境。

根據報導，馬提斯建議軍人，專心遵從長官指示，不要去理會批評川普決定在邊境部署軍隊的媒體報導，以免「瘋掉」（go nuts），並説明這其實也是一場難得的訓練機會。

美國國防部長馬提斯訪視駐守美墨邊境的美軍（美聯社）

（發稿時間：2018/11/16 14:04）

中美移民集團頭陣，已抵達美墨邊境，而他們大多數人的母國：宏都拉斯，終於展開協助行動。

《日本經濟新聞》報導，宏都拉斯在當地時間昨（15）日，於墨西哥下加州，設立移動領事館，以提供法律服務，給希望在美國申請難民地位的民衆。

根據報導，宏都拉斯人權部長説明，他們設立移動領事館的最主要目的，是確保宏國民衆能順利進入美國。報導指出，其實許多移民集團成員，都沒有備妥申請難民地位需要的各種文件，但現在他們將能直接向移動領事館，申請文件。

（發稿時間：2018/11/17 17:04）

雖然民衆已經陸續抵達美墨邊境，但他們現在要面臨一個更大的問題：漫長的難民申請程序。

《華盛頓郵報》報導，在達成當地政府提供的巴士等交通工具，橫跨墨西哥後，有5000中美移民集團成員，已抵達墨西哥邊境城市提華納（Tijuana），準備申請難民資格進入美國。在他們後方，還有高達7000多人，料將在不久後抵達。

不過，在美墨邊境等待這些民衆的，是漫長的等待。

根據報導，在美國邊境管理設施内，有準備31間24小時全程監控的候保室，其中最大的可容納25人。在候保室等待的民衆，每天可吃兩餐熱食，冷食午餐，以及睡前麥片。

報導介紹，美國邊防官員提醒中美移民集團民衆，他們必須要耐心等候，由於該邊防地區本來就有大量一般越境需求，因此他們最多會被安置在候保室内72小時。

當然，美國邊防機構人員作業速度如此緩慢，是有原因的。

《華盛頓郵報》回顧，在2016年，美國邊防機構曾允許1000名海地籍難民申請者，進入邊防地區，但這導致了嚴重的後果，例如加班費暴增，以及食物、資源短缺，原本邊防人員用的淋浴間，也被臨時調給海地民衆使用，讓邊防人員學到了重要的一課：量力而為。

（發稿時間：2018/11/20 10:42）

中美移民集團民衆，已陸續抵達美墨邊境。然而，當地民衆開始擔心，這些移民會導致治安惡化，並上街抗議，拒絕接納移民。

日本《NHK》報導，來自宏都拉斯等國的數千移民，透過巴士等交通工具，陸續抵達位於美墨邊境的墨西哥城市提華納（Tijuana），並在當地政府提供的收容設施中，等待向美國申請難民身份。

不過，根據報導，開始有當地民衆認為，這些來自中美洲的民衆，會導致治安惡化，甚至有居民怒罵移民，氣氛十分緊張。

根據《NHK》，當地居民甚至透過社群網路，號召民衆上街遊行，抗議中美移民停留該市，並高喊移民滾出去。

報導介紹，提華納市長強調，將盡全力守護當地民衆利益，但有鑒於目前還有其他集團，正持續以提華納為目的北上，因此情勢可能會愈來愈緊張。

（發稿時間：2018/11/22 10:20）

日本《共同社》報導，川普在當地時間昨（21）日，表示若中美移民集團在美墨邊境引起暴動，將允許邊防人員使用武器對抗。

報導介紹，原本美軍在邊境地區，主要是執行設置圍籬等後備任務，但現在他們扮演的角色，可能會進一步擴大，例如控管群衆或暫時拘束民衆，並在必要時使用武器。

根據《共同社》，美國現行法規禁止軍人在美國境内實施逮捕等警察權，因此一切還要看川普是否會發佈新的行政命令。

川普（美聯社）

另外，川普甚至打算變更美國國籍出生地主義（屬地主義），來避免非法移民在美國生下的小孩，變成美國人，請看：

（發稿時間：2018/10/31 10:02）

日本《NHK》報導，川普在媒體訪談中，表示美國允許外國人赴美生小孩，就給小孩公民權的做法，簡直「愚蠢至極」，並強調必須停止此做法。

根據報導，川普告訴媒體，雖然美國憲法第14條修正案明文規定出生在美國者及歸化者，為美國及居住州公民，

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.

但他説明無修改憲法必要，並計劃以簽署行政命令方式，來終止給予在美出生外國人小孩公民權。《NHK》報導，訪問川普的媒體表示，這項新行政命令的對象，將是外國人和非法移民。

若川普計劃成真，則勢必動搖美國國籍政策的根基，引起各界討論。

美媒《Quartz》反駁，其實世界上有將近4分之1的國家，採行出生地主義，尤其在美洲大陸更是盛行，例如加拿大、美國、墨西哥、巴西、阿根廷等。不過，這些國家多拒絕給外交官子女公民權。

因此，報導警告，若美國變更國籍政策，恐讓自己成為美洲的異類。

《Quartz》介紹，出生地主義國籍政策，象徵一個國家對移民的開放程度，但也經常成為公衆辯論的焦點，例如英國由於無法承擔大量國際移民，進入該國，便在1981年，修改國籍法規，規定只有在英國出生、且父母至少一方為英國公民者，方能得到英國公民權。

不過，也有些國家是加強對移民的開放，例如《Quartz》回顧，在2000年，德國修改法律，給予長期居住德國者小孩公民權，不再限制父母國籍。

對抗中美移民集團 川普允許軍隊使用高殺傷力武器、必要時封鎖邊境