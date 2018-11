過感恩節川普「感謝自己」　認為G20川習會已「充分準備」

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)美國總統川普在美東時間22日感恩節當天指出,他要感謝他的家人及他自己,因為自從他擔任總統後,美國出現了巨大改變。

川普還說,他已為下週「川習會」做好充分準備(very prepared),並暗示雙方可能達成協議。

20國集團峰會G20將於11月30日到12月1日,在阿根廷舉行,屆時川普和習近平預料將進行場邊會談。

川普今年在佛羅里達州他私人擁有的海湖莊園俱樂部(Mar-a-Lago Club)度過感恩節假期,他上午透過視訊電話向派駐海外的美軍致意後,回答記者提問指出,下週在阿根廷出席G20峰會時,將與中國國家主席習近平會談。

翻攝推特

川普與派駐海外的美軍進行視訊通話。美聯社

川普信心滿滿地說,他已為「川習會」做好充分準備,「我一生都在為此做準備」,還強調他對美中貿易問題的細節,比任何人都清楚。

美中兩國自今(2018)年夏季以來因為貿易戰相持不下,美國決定每年對價值2500億的中國產品課徵懲罰性關稅,中國也對價值1100億的美國商品施加報復性關稅。外界認為G20的川習會,可能是結束美中貿易戰的關鍵點。

川普總統22日表示,「中國很希望達成協議,若是可以,我們雙方將會達成協議」。他同時自認和習近平之間關係良好。

川普指出,今年感恩節,他除了感謝家人,還要感謝他自己,因為「美國在我上任後出現天翻地覆的巨大改變」,「美國比我剛就任時更加強大,強大到很多人都不敢相信這是真的」。

"I made a tremendous difference in this country."

"This country is so much stronger now than it was when I took office and you wouldn’t believe it and when you see it, we’ve gotten so much stronger people don’t even believe it.”