過感恩節川普「感謝自己」　認為G20川習會已「充分準備」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國總統川普在美東時間22日感恩節當天指出，他要感謝他的家人及他自己，因為自從他擔任總統後，美國出現了巨大改變。

川普還說，他已為下週「川習會」做好充分準備(very prepared)，並暗示雙方可能達成協議。

20國集團峰會G20將於11月30日到12月1日，在阿根廷舉行，屆時川普和習近平預料將進行場邊會談。

川普今年在佛羅里達州他私人擁有的海湖莊園俱樂部（Mar-a-Lago Club）度過感恩節假期，他上午透過視訊電話向派駐海外的美軍致意後，回答記者提問指出，下週在阿根廷出席G20峰會時，將與中國國家主席習近平會談。

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川普與派駐海外的美軍進行視訊通話。美聯社

川普信心滿滿地說，他已為「川習會」做好充分準備，「我一生都在為此做準備」，還強調他對美中貿易問題的細節，比任何人都清楚。

美中兩國自今（2018)年夏季以來因為貿易戰相持不下，美國決定每年對價值2500億的中國產品課徵懲罰性關稅，中國也對價值1100億的美國商品施加報復性關稅。外界認為G20的川習會，可能是結束美中貿易戰的關鍵點。

川普總統22日表示，「中國很希望達成協議，若是可以，我們雙方將會達成協議」。他同時自認和習近平之間關係良好。

川普指出，今年感恩節，他除了感謝家人，還要感謝他自己，因為「美國在我上任後出現天翻地覆的巨大改變」，「美國比我剛就任時更加強大，強大到很多人都不敢相信這是真的」。

"I made a tremendous difference in this country." "This country is so much stronger now than it was when I took office and you wouldn’t believe it and when you see it, we’ve gotten so much stronger people don’t even believe it.”

今年紐約梅西百貨感恩節遊行，造型千變萬化的巨型氣球可說是最大賣點。其中包括海綿寶寶、皮卡丘和悟空氣球等。

紐約梅西百貨感恩節遊行時，皮卡丘和悟空氣球在中央公園西側相遇。中央社