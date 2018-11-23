【快訊】國道員警處理交通事故遭高速碰撞　2警1民眾送醫急救

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）國道1號南下86.7公里處新竹縣湖口路段，今(23)日凌晨1點多發生重大車禍。3名國道警察前往處理故障車輛，雖已鳴警笛和警燈，但剛下車擺放三角錐時，卻遭後方1輛黑色自小客車駕駛高速追撞，造成2名員警受傷，其中1名警察一度受困且傷勢嚴重，現仍在醫院搶救。

綜合自由與中央社報導，新竹縣政府消防局凌晨接獲民眾報案，指稱國道一號南下湖口路段86公里處內側發生車禍事故，派員前往搶救，發現竟是公路警察局第二警察隊楊梅分隊的警車遭休旅車追撞，造成2名員警受重傷，1名民眾輕傷，立刻將他們救出送醫急救。

警方調查，受傷2名警員分別為坐在駕駛座的50多歲林姓小隊長，手掌、鼻梁骨折，意識清楚；坐在後座的21歲王黃姓警員傷勢較重，初判為肝臟破裂、氣血胸，目前均在醫院搶救中。

警方初步調查，肇事的王姓駕駛沒有酒駕，僅輕微擦傷。王男本身是工程師，當時準備回新竹，他坦承可能是精神不濟而釀禍。該路段屬於彎道，警方已調閱相關監視器及行車紀錄器畫面蒐證，釐清車禍原因。

故障車駕駛則表示，她凌晨開車前往桃園機場搭載從馬來西亞來台旅遊的友人，行經事故路段時，疑似突然爆胎，車輛停在內側車道無法動彈，她和友人共4人趕緊下車擺放三角錐，並報警求援，當時他們緊靠著中央分隔島。後來警車抵達，警員才剛下車詢問狀況，沒多久就被休旅車撞上。

警方指出，疑因深夜視線不佳，加上休旅車未注意前方狀況，高速追撞警車後又推擠到前方的爆胎事故車，警車車頭、車尾嚴重損毀(下圖)。經警方對肇事休旅車男性駕駛進行酒測，酒測值為零。

重傷的2名警員目前仍在醫院救治，國道警察等相關人員也趕到醫院關心，同時聯繫傷者家屬，詳細事故發生原因，由警方進一步調查釐清。

圖片來源: 中央社