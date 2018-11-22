美加蘿蔓生菜疑染菌 食藥署：嚴管進口勿生食

美國、加拿大蘿蔓生菜疑遭O157型大腸桿菌感染，日前發布警訊。食藥署今晚宣布美、加進口的蘿蔓生菜須附食安證明才可進口，並呼籲民眾建議不要生食該產地蘿蔓生菜或煮熟再吃。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間透過新聞稿指出，美國時間20日接獲美國食品藥物管理署及疾病管制署、加拿大公共衛生局發布警告指出，近期美國及加拿大發生O157型大腸桿菌食物中毒病例，疑似與食用受汙染蘿蔓生菜有關，並建議美國、加拿大民眾不要食用蘿蔓生菜，且食品業者不要販賣供應蘿蔓生菜。

根據食藥署統計，台灣進口的蘿蔓生菜以美國為主，今年目前為止，美國共進口492萬公斤，加拿大則沒有輸入報驗記錄。

食藥署科長吳宗熹表示，從明天起到12月7日間，從美國、加拿大出口的蘿蔓生菜加強輸入管控措施，必須檢附美國及加拿大食品安全主管機關證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請。

目前邊境查驗僅針對蘿蔓生菜檢驗農藥殘留及重金屬，未來至於是否加驗大腸桿菌，吳宗熹說，還在研議當中。

吳宗熹指出，不只蘿蔓生菜，生食都是有風險的，民眾家中如有已購買且尚未食用的美國、加拿大蘿蔓生菜，建議不要食用或煮熟再食用，若有身體不適情形，應儘速就醫。

吳宗熹強調，目前已通知國內輸入、通路與餐飲業者，應落實自主管理，如發現有危害食品安全衛生疑慮，應依法主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

食藥署也將持續觀察本事件美國、加拿大主管機關的調查情形，並請美方、加方儘速提供相關資訊且要求美方、加方應落實輸台食品源頭管理，確保產品衛生安全。

台大醫院小兒部主治醫師、台灣感染症醫學會理事李秉穎解釋，O157型大腸桿菌屬於「腸道出血性大腸桿菌」，主要存在動物的腸道與排泄物內，人類吃到被這種細菌汙染的食物後感染。

李秉穎說，O157型大腸桿菌毒性很強、有一定致死率，其分泌的毒素會造成溶血尿毒症候群，過去在日本、德國都曾爆發為期數週的大流行，最後找到的汙染源都是生菜、冷凍製品等生冷食物。

李秉穎指出，大腸桿菌大多黏附在蔬菜上，清洗只能減少菌量，唯有煮熟才能完全殺死，且若是感染O157型大腸桿菌，大多是毒素引起的併發症，不一定是細菌本身，治療上比較困難，只能給予支持性治療，建議民眾少吃生冷食物。