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行銷花博 台中推休閒農業區主題遊程

遊程結合台中花博的花賞、花現、花藝、花舞等主題

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/11/22 18:52
德芙蘭休閒農業區（圖／農業易遊網）

德芙蘭休閒農業區（圖／農業易遊網）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）配合台中花博，台中農業局與在地農業區合推「花賞、花現、花藝、花舞」主題遊程，即日起開放報名。

本次參與業者包括外埔區水流東休閒農業區、后里區貓仔坑休閒農業區、和平區大雪山休閒農業區及德芙蘭休閒農業區，民眾可依喜好選擇，暢遊不同休閒農業區及花博園區。

「花賞」遊程將先前往外埔水流東休閒農業區，有2公里長的桐花步道、假日虎腳庄農夫市集、近1公頃的文心蘭花園等。農場主人將進行導覽解說，帶領民眾認識文心蘭。遊程並前往花博外埔園區，參觀智農館、樂農館、「漫步水中」分水步道等熱門景點。

「花現」遊程前往后里區貓仔坑休閒農業區，該區曾因是保育類動物石虎聚集地而聞名，當地以水梨、柑橘、柿子為主要作物，活動包括採果體驗、梨梗筆工藝DIY等。並前往花博后里馬場園區及森林園區，參觀機械花「聆聽花開的聲音」、發現館、花舞館等打卡熱點。

「花藝」遊程前往和平區大雪山休閒農業區，安排區內生態導覽活動，帶領民眾認識豐富的天然林相與生態，並可體驗竹藝DIY。遊程也安排前往花博豐原葫蘆墩公園，參觀大地的調色盤、竹跡館、楷模創生館等漂亮景點。

「花舞」遊程則前往和平區德芙蘭休閒農業區，區內有著泰雅族原民聚落「松鶴部落」，帶領遊客感受原民傳統文化。遊程最後並參訪花博外埔園區，感受農業及大自然的美好。

遊程活動期間為即日起至12月20日，報名請上活動網站。報名、出團時間等資訊請電洽04-23721832分機12鍾先生。

大雪山休閒農業區（圖／農業易遊網）

水流東休閒農業區 (圖／台中觀光旅遊網)
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