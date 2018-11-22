台北數位藝術節「超機體」開幕　國內外藝術家實驗「人類6感」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第13屆台北數位藝術節命名「超機體」（trans-robotics）意即機器人科技因為涉及藝術創作而產生的自我超越，邀請國內外共12組作品，並將科技結合人類6感為主題展出，自即日起展自12月1日止。



參展藝術家以及文化局長鍾永豐（右6）於今（22）日開幕記者會上合影留念（圖/台灣英文新聞）

2018台北數位藝術節「超機體」將當代科技與人類具備的「視覺」、「聽覺」、「 觸覺」、「嗅覺」、「味覺」、「心覺」跨界結合為主題展出，邀請國外6組，以及國內6組優秀作品各自表述，讓冰冷的數位藝術注入柔性溫暖。

策展人羅禾淋希望展覽能讓大家思考在不久的將來，當人工智慧達到有突破性的發展時，人類如何與具有智慧或創意能力的機器相處，這也是現在我們迫切需要面對的問題。

展覽期間共規劃4場工作坊、4 場講座、41場導覽活動、3場電影放映，並可以在現場跟來自不同背景的創作團隊面對面互動，開幕日（22）晚間也將舉辦由知名藝人黃子交主持的晚會，展覽已於松菸五號倉庫，以及北向製菸廠展開，現在，我們一起來搶先看精彩展品吧！



德國媒體科技藝術中心（ZKM）機器人實驗室（robotlab）利用庫卡機器人研發的巨型繪畫創作，作品靈感源自美國航太中心（NASA）在火星以自動偵察機器拍攝及傳回的影像，robotlab的庫卡機器人以此為本繪製一件巨型的超寫實火星風景。（圖/台灣英文新聞）



「Sunspring」為英國獨立電影導演Oscar Sharp的實驗性科幻短片，為一部由人工智慧機器 Benjamin所寫劇本，接著再由人類演員演出，形成9分鐘的劇情短片。 Benjamin特別的地方在於，其內建資料來自於電影劇本等文學作品（圖/台灣英文新聞）



許惠晴「失・語」作品談論味覺，身為國小老師的她認為文字像一把雕刻刀，其對於成長過程中的孩童形塑人格佔有很大地位，而此部行為藝術錄像影片紀錄口腔咀嚼食物後噴到鏡頭上的動作，並透過顏色、主角、構圖的不同，勾勒出不同意義的場景（圖/主辦單位）