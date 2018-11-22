「和臺灣的結晶釉劃上等號」　89歲孫超獲國家工藝成就獎

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）文化部長鄭麗君今（22）日頒發「國家工藝成就獎」予晶釉工藝師孫超，除肯定孫超的創作為臺灣陶藝發展帶來許多貢獻外，也期盼孫超持續提攜後進，為國家培育出更多優秀的工藝菁英。

臺灣工藝研究發展中心今日舉辦「2018年國家工藝成就獎頒獎典禮」，評審委員代表八方新氣創辦人暨藝術總監王俠軍表示，「孫超和臺灣的結晶釉已經劃上了等號」，九位審查委員一致同意評定結孫超為今年度的得獎者，確實是實至名歸。

鄭麗君也表示，孫超「豐富的經歷與臺灣陶藝近百年來的發展足跡，幾乎相伴相隨」，期盼孫超繼續發揮專才、提攜後進，為國家培育出更多優秀的工藝菁英，也期待後繼者學習孫超對於藝術的執著及創作時頂真的精神，將臺灣的工藝持續發揚光大。

根據文化部，孫超今年高齡89歲，出生於中國江蘇徐州，歷經戰爭與顛沛流離，也嚐盡了生命的苦與悲，不過他堅韌與不放棄的勇氣，也成為成就他一生精彩的重要基石。

孫超曾任職於故宮博物院科技室，鑽研的領域從雕塑轉入陶瓷，最後則選擇結晶釉做為終身研究的工作，因而開創「結晶釉」陶瓷，這也是孫超繼傳統色釉研究之後另一項重大的創新與突破，也成為國內第一位做出高溫結晶釉的人。

文化部指出，孫超起初從事立體瓶罐造型的結晶釉創作，而後轉為氣勢磅礴的大幅瓷盤畫及瓷版畫，創造出一種全新概念晶釉畫。孫超以瓷土為畫紙，釉藥為色料，噴槍為畫筆，窯火為發色劑，所創作出來的晶釉畫作品，儼然是當代晶釉畫創作的先驅。

► 臺灣晶釉大師孫超作品《穹蒼四聯幅》（照片來源：文化部提供）