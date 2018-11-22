富邦金控連續四年榮獲《TOP50 台灣企業永續獎》

台灣永續能源研究基金會舉辦的《2018台灣企業永續獎》今(22)日舉行頒獎典禮，富邦金控今年再度獲選《台灣企業永續獎》前五十大台灣永續企業，並榮獲「台灣TOP50台灣企業永續報告獎－金融及保險業白金獎」、「企業永續績效類－人才發展獎」；旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行雙雙獲「企業永續績效類－創新成長獎」，總計榮獲五項大獎的肯定，顯示富邦在永續經營及金融創新上的表現備受肯定！

富邦金控連續四年獲選《台灣企業永續獎》前五十大台灣永續企業的評比。富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控連續九年每股獲利居金融業之首，交出亮眼獲利表現的同時，對非財務績效也同等重視，由上至下貫徹企業社會責任理念，持續推動「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，將企業永續經營的精神深植到各子公司，從政策面帶動業務結合核心職能，發揮金融影響力。

蔡明興表示，富邦金控持續接軌國際趨勢，邁向綠色金融，台北富邦銀行2017年底簽署加入赤道原則，2018年初更首度發行綠債；富邦人壽則落實責任投資原則，投資時將標的企業是否善盡企業社會責任納入考量，盼以金融影響力引領融資企業正視企業經營對環境、社會的衝擊，落實永續經營的理念與精神。

「富邦金控2017年企業社會責任報告書」榮獲「台灣TOP50台灣企業永續報告獎—金融及保險業白金獎」，是台灣金融業唯一經會計師事務所全面確信的報告書，也是富邦金控連續七年獲此榮耀。富邦金控重視企業永續經營，早在主管機關強制規定前，已主動發行企業社會責任報告書，強調資訊透明公開，對投資人、客戶、大眾等利害關係人負責。自2016年起報告書導入國際整合性報導架構，進行六大資本與永續策略之揭露，讓外界能更全面了解富邦的非財務表現及落實永續經營之決心。

此外，長期以來，富邦金控打造幸福職場環境，本次也榮獲「企業永續績效類－人才發展獎」。富邦金控提供全方位的人才發展培育計畫、豐富的培訓資源、清楚的訓練架構，幫助員工提升競爭力；同時努力優化各項福利措施，打造員工專屬運動休閒中心，建置幸福食堂，選用友善環境的食材，為同仁飲食安全把關的同時，也表達對環境守護議題的重視；今年三月更積極推動優於勞基法的生育福利制度，以實質方式支持員工家庭生活。

富邦人壽商品服務多族群－力推健康促進 滿足各族群全生涯保險需求

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽自詡成為每位客戶的「家庭守護者」，面對大環境的轉變，與時俱進推出多元創新商品，以滿足客戶全生涯的保險需求。因應高齡社會需求，近年力推「健康促進」觀念的外溢保單，鼓勵保戶做好健康管理，達到預防保健。本次榮獲「創新成長獎」的「富邦人壽天行健定期健康保險」為全台首張APP計步外溢保單，透過物聯網科技，將保險結合健康管理，提供保費折扣誘因，鼓勵保戶越走越健康保費省越多，帶動國人迎向健康。

台北富邦銀行首創結合通訊軟體打造「富邦M+旺紅包」 榮獲創新成長獎肯定

北富銀積極跨界整合資源，攜手台灣大哥大M+messenger推出台灣原味「富邦M+旺紅包」，從發想、試行到上線僅花不到100天，即成功整合收付款服務於通訊軟體，讓客戶可在線上聊天中輕鬆發紅包，為全台首創通訊軟體發紅包服務，也因此榮獲「創新成長獎」的肯定！

富邦M+旺紅包兼具快速、有趣、聚眾特色，用戶可透過群組聊天發紅包，享受瘋搶紅包的刺激，上線不到一年，已突破600萬使用人次，成功收發超過173萬個旺紅包，總金額突破新臺幣9億元。本服務之應用場景多元，不論聚餐分帳、尾牙、節慶祝福都派得上用場，徹底體現北富銀金融即生活之服務理念。